В Казани расцвел «наногранат»

Гранатовое дерево сорта Нана цветет в Ботаническом саду Казанского университета, сообщает пресс-служба вуза. Работники ботанического сада называют это субтропическое растение «гранат в миниатюре». Самые крупные плоды сорта Нана не больше пятирублевой монеты. На черноморском побережье им озеленяют парковые зоны. В нашей полосе этот гранат зимует только в оранжерее, в мае его выносят на улицу. До октября в ботаническом саду КФУ будет плодоносить мандарин.