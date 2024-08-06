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В Казани расцвел «наногранат»

До октября в ботаническом саду КФУ будет плодоносить мандарин.

Источник: КФУ телеграм

Гранатовое дерево сорта Нана цветет в Ботаническом саду Казанского университета, сообщает пресс-служба вуза. Работники ботанического сада называют это субтропическое растение «гранат в миниатюре». Самые крупные плоды сорта Нана не больше пятирублевой монеты. На черноморском побережье им озеленяют парковые зоны. В нашей полосе этот гранат зимует только в оранжерее, в мае его выносят на улицу. До октября в ботаническом саду КФУ будет плодоносить мандарин.

Напомним, Ботанический сад КФУ может стать особо охраняемой территорией.

флора и фауна