Заесть под фанфары

Бренд-шеф ресторанов Belka, Madame Zhu и пекарни «Булошная» Максим Тупицын считает, что ориентир будущего заведения на сбалансированную еду повседневного потребления выбран вполне удачно. По его словам, на данный момент краевая столица переживает «ресторанный бум», что значительно увеличивает конкуренцию между участниками рынка. «Три кита, на которых держится ресторанный бизнес: вкус, тайминг и сервис. Если каждый из этих критериев будет соответствовать должному уровню, то любой формат воспримется гостями успешно», — считает эксперт. На востребованность будущих заведений, по словам господина Тупицына, может повлиять и выбранная локация: «Сибирская улица — знаковое место Перми, где всегда собираются не только жители города, но и туристы».