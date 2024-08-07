Заесть под фанфары

В июле в Перми было зарегистрировано ООО «Гастро 25». Согласно «СПАРК-Интерфакс», 51% долей организации принадлежит Егору Демкину, он же числится генеральным директором. Остальные 49% долей принадлежат бизнесмену Дмитрию Литвину. Основным видом деятельности общества указана деятельность ресторанов и услуги доставки питания. Индивидуальный предприниматель Егор Демкин ведет деятельность в сфере дизайна и рекламных агентств.
Как пояснил «Ъ-Прикамье» господин Демкин, ООО будет развивать два ресторанных проекта в историческом здании по ул. Сибирской, 25. Первый из них — ресторан сбалансированной здоровой пищи. По словам господина Демкина, в краевой столице нет заведений, предполагающих здоровую пищу в ресторанной подаче. Вторым проектом станет бар с живой музыкой, который разместится на цокольном этаже того же здания.
Ценовой уровень заведений — выше среднего. Это обусловлено не только высокой арендой, но и «большими финансовыми и идейными вложениями», объяснил ресторатор. Размер инвестиций в проекты составит более 25 млн руб.
В здании по ул. Сибирской, 25 расположены заведения общепита, которые, как считается, развивают владельцы «Камкабеля». По данным 2ГИС, сейчас в нем находятся винотека Wine25, караоке-бар «Баритон», ресторан-клуб «Кама & Space Jam», ресторан «Мама Кама» и другие организации. Согласно соцсетям заведений, Егор Демкин ранее уже сотрудничал с ними в качестве шеф-повара — весной он организовывал гастроужин в Wine25.
Егор Демкин — средний сын экс-главы Перми Алексея Демкина, руководившего краевой столицей с 2020 по 2023 год. После отставки он был назначен вице-премьером регионального правительства, которое позже решил покинуть из-за резонансной видеозаписи, опубликованной в соцсетях его старшим сыном Ильей (о нежелании возвращаться с Бали в Пермь).
Егор Демкин проходил обучение ресторанному менеджменту и прикладному кулинарному искусству в Швейцарии, после чего сообщил в соцсетях, что решил вернуться в Пермь.
Бренд-шеф ресторанов Belka, Madame Zhu и пекарни «Булошная» Максим Тупицын считает, что ориентир будущего заведения на сбалансированную еду повседневного потребления выбран вполне удачно. По его словам, на данный момент краевая столица переживает «ресторанный бум», что значительно увеличивает конкуренцию между участниками рынка. «Три кита, на которых держится ресторанный бизнес: вкус, тайминг и сервис. Если каждый из этих критериев будет соответствовать должному уровню, то любой формат воспримется гостями успешно», — считает эксперт. На востребованность будущих заведений, по словам господина Тупицына, может повлиять и выбранная локация: «Сибирская улица — знаковое место Перми, где всегда собираются не только жители города, но и туристы».
Совладелец ресторанной группы «Фо-Рест» (ресторан Les Marches, ресторанный дом «Дунай», азиатское бистро «Меконг», гриль-таверна «Монтенегро») Вадим Яхнин затрудняется назвать размер инвестиций в проекты, но отмечает, что больших вложений, вероятно, потребует система коммуникаций. При этом срок окупаемости объектов может составить от трех до десяти лет. «На этот фактор повлияет расположение ресторанов, уровень сервиса и гастрономические предложения», — считает эксперт. Господин Яхнин отметил также, что ресторан сбалансированной еды может вызвать вопросы и непонимание у аудитории, поскольку «концепция сформулирована достаточно размыто».