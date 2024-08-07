В Волгоградской области продолжаются обходы жилых домов

По ст. 90, 91 Жилищного кодекса РФ, если наниматель и проживающие с ним родственники в течение свыше 6 месяцев без уважительной причины не вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги, они могут быть выселены в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения.