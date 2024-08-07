В Волгоградской области продолжаются обходы жилых домов

Как сообщает администрация Волжского, обходы стартовали в городе-спутнике Волгограда в начале текущего года. Уже было проверено около 500 жилых помещений.
Специалисты контролируют поддержание надлежащего состояния, обеспечение сохранности муниципального жилого помещения, использование его по назначению, своевременность внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
По ст. 90, 91 Жилищного кодекса РФ, если наниматель и проживающие с ним родственники в течение свыше 6 месяцев без уважительной причины не вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги, они могут быть выселены в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения.
Сейчас работа по вопросам признания граждан утратившими право на занимаемое жилье и их выселению в судебном порядке без предоставления других вариантов размещения проводится по 7 адресам. Всего в 2024 году специалистам предстоит проверить более 1500 муниципальных помещений.