Дополнительные деньги в руках пенсионеров создадут «серебряную экономику»

Одни продолжают работать, но уходят из наемного труда. Многие становятся самозанятыми, на которых не распространяются положения о запрете пересмотра пенсии. При этом человек продолжает работать, и многие даже не меняют работу, поддерживают связь со своим работодателем, но уже в новом статусе. Работодателям такой формат выгоден они оптимизируют свои расходы, заменяют 43% платежей с зарплаты на страховые взносы и НДФЛ на налог в 6%. При этом пенсионер не нуждается в социальных гарантиях, так как они у него уже накоплены.