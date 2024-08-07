Дополнительные деньги в руках пенсионеров создадут «серебряную экономику»

Возврат к индексации пенсий работающим пенсионерам увеличит их доходы и отчисления в Соцфонд с их зарплат, в том числе на обязательное медицинское страхование, которым пенсионеры активно пользуются. «Заморозка» пенсий приводила к потерям бюджета и фондов примерно в 190 млрд рублей ежегодно. Дополнительные деньги в руках пенсионеров поддержат потребительский спрос и позволят создать «серебряную экономику», рассказал в интервью «Российской газете» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Принято решение об индексации пенсий работающим пенсионерам. Каким будет экономический эффект от этого решения?
Александр Сафонов: В первую очередь это скажется на численности работающих пенсионеров. Создаст условия, при которых они продолжат трудовую деятельность, а их работодатели — уплату с их зарплат налогов и страховых взносов. Устранит те схемы, которые используются для обхода «заморозки» индексации пенсий работающим пенсионерам, которые делают сам механизм отмены индексации неэффективным.
Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам — это реакция на те проблемы, которые сформировала ее заморозка в 2014 году. Граждане, которые продолжают работать после наступления пенсионного возраста, освоили механизмы обхода ограничений, которые позволяют им пересчитать пенсию. Они оставляют занятость ради пересчета пенсии. Если в 2014 году количество работающих пенсионеров составляло 15 миллионов, то сейчас меньше 8 миллионов. На сокращении их численности сказались изменения пенсионного возраста, но это только в последние годы.
То есть они уходят с работы раньше, чем планировали ради более высокой пенсии?
Александр Сафонов: Не все. Те, кто получают высокую зарплату не уходят. Та выгода, в 10 тыс. рублей, которую они, к примеру, могут получить при пересчете, для высокооплачиваемых специалистов не существенна. Сохранение своего положения, должности для них намного важнее.
Некоторые действительно уходят ради перерасчета, планируют вернуться. Но для перерасчета нужно не иметь занятости в течение трех месяцев. За это время человек начинает адаптироваться к ничего неделанию, замыкается на делах семьи и не стремится выйти на рынок труда.
Одни продолжают работать, но уходят из наемного труда. Многие становятся самозанятыми, на которых не распространяются положения о запрете пересмотра пенсии. При этом человек продолжает работать, и многие даже не меняют работу, поддерживают связь со своим работодателем, но уже в новом статусе. Работодателям такой формат выгоден они оптимизируют свои расходы, заменяют 43% платежей с зарплаты на страховые взносы и НДФЛ на налог в 6%. При этом пенсионер не нуждается в социальных гарантиях, так как они у него уже накоплены.
Самозанятый пенсионер находится в правовом поле. Это не нарушение. При этом возникают ситуации, когда пенсионеры не оформляют самозанятость, работают в теневом секторе, и им невозможно предъявить претензии, так как они являются пенсионерами.
К сожалению, в теневом секторе работает большое количество людей, более 9 миллионов. И это только официальные цифры.
К каким последствиям приводит уход пенсионеров с работы?
Александр Сафонов: Речь идет о миллионах людей пенсионного возраста, с зарплат которых перестают уплачиваться страховые взносы и НДФЛ. При этом они активно пользуются медицинскими услугами, но их отчисления не поступают на ОМС.
В итоге объем недополученных поступлений в фонды и бюджет можно оценить примерно в 190 млрд рублей в год.
Возврат к индексации пенсий способен вернуть в правовое поле тех, кто ушел в тень?
Александр Сафонов: Это будет работать на профилактику их ухода в «тень». Но тех, кто уже ушел, вернуть сложно. Так как это выгодно работодателям, выгодно самим пенсионерам. Поэтому надо понимать, что без каких-то общенациональных программ обеления всего рынка труда, этого не произойдет.
Сегодня много говорится о «серебряной экономике» — комплексе товаров и услуг для старшего поколения. Насколько доходы и расходы пенсионеров важны для экономики?
Александр Сафонов: У нас 41 миллиона пенсионеров, которые создают объем спроса в 11 триллионов рублей. Дополнительные расходы бюджета на индексацию пенсий в 2025 году составят 96 млрд рублей, в 2026 — 177 млрд, в 2027 году — 260 млрд. Это дополнительные деньги, которые создадут потребительский спрос и пойдут в экономику.
Для развития российских компаний необходим устойчивый потребительский спрос. Возвращая механизм индексации пенсий, государство делает вклад в поддержку российских производителей.
Если их расходы настолько существенны, почему сейчас у нас нет "серебряной экономики?
Александр Сафонов: Одна из проблем нашей экономики заключается в очень плоском спросе, в первую очередь это касается пенсионеров. Основные статьи расходов — это продукты питания, коммунальные услуги. В расходах пенсионеров 50% составляют продукты. Кроме того, большими статьями расходов становятся траты на лекарства и другие товары и услуги для поддержания здоровья и лечения заболеваний.
Почему ее необходимо создавать? Есть работающие люди, они получают большие зарплаты.
Александр Сафонов: По демографическим причинам. У нас растет, и будет продолжать расти, количество лиц, находящихся в возрасте старше трудоспособного. Это означает формирование иного вида спроса, отличного от того, который характерен для молодых людей, лиц трудоспособного возраста.
Что необходимо предложить пенсионерам, чтобы расширить ассортимент товаров и услуг для них?
Александр Сафонов: Нужно учитывать их интересы и рассматривать их как активную часть населения. К примеру, когда я был в Германии, то был удивлен количеством культурных мероприятий, направленных на эту категорию, различных концертов, выставок.
Многие знакомые для нас вещи, могут быть намного удобнее для этой категории, если трансформировать их под физические ограничения пенсионеров. Это относится к жилью, гостиницам. За рубежом я встречал поручни в ванных комнатах, стульчики для приема душа. У нас тоже это где-то уже есть, а где-то нет. Среда, в которой проводят время пенсионеры, должна быть комфортной для них. Тогда у них будет стимул покупать, выходить из дома, путешествовать.
Вы можете назвать те сферы, где эти изменения уже происходят?
Александр Сафонов: Я стал замечать, что в фитнес-клубах стало больше людей старшего возраста. И появились инструктора в возрасте. Пенсионерам не нужны те же тренировки, что молодым. Если лет пять назад увидеть инструктора в возрасте за 50 было проблематично, то сейчас они появились. И сохранение активности лиц пожилого возраста, посещение ими фитнеса, может сделать фитнес его доступнее в целом.
У нас есть программы активного долголетия. В этом вопросе Москва выступает амбассадором вовлечения лиц старшего возраста в сферы, связанные с культурой и продлением активного долголетия. Сейчас в эту работу включились все регионы. Но не нужно рассчитывать, что эта работа будет целиком лежать на государстве. Потребности пенсионеров может закрывать и коммерческий сектор.
В некоторых странах именно пенсионеры активно путешествуют, посещают музеи. У них есть свободное время. Для туристической отрасли пенсионеры представляют интерес.
В первую очередь нужно расширять спектр услуг, связанный с досугом пенсионеров?
Александр Сафонов: Не только. Услуги связанные со здоровьем, уходом. В любой сфере. Производители продуктов, сфера общепита может подстраиваться под их потребности, диеты.
Еще один очень важный аспект. Лица старшего возраста имеют профессиональный опыт, который могут передавать молодым работникам. Его могут использовать научные школы, инженерные школы. В Британии есть очень интересный опыт, связанный с вовлечением людей пенсионного возраста в волонтерские программы. Эти проекты позволяют муниципалитетам компенсировать недостаток средств для найма госслужащих. Старшее поколение вовлекается в консультационную работу. Они ведут работу с трудными подростками, выполняют роль социальных психологов.
Считается, что у нас до сих пор огромные объем денег пенсионеры предпочитают хранить «под матрасом». Нужно ли банкам ориентироваться на пенсионеров, разрабатывать финансовые продукты для них?
Александр Сафонов: Те деньги, о которых вы говорите, это так называемые гробовые деньги, поэтому люди стараются, чтобы они были доступны в случае чего. Не думаю, что речь идет действительно о больших суммах, которые пенсионеры хранят «под матрасом». У нас не такие богатые пенсионеры.
Но периодически мы слышим истории, как мошенники выманили у какой-нибудь старушки миллионы?
Александр Сафонов: Есть пенсионеры, которые работали на очень хороших должностях, сделали накопления. Но их буквально единицы. У нас сейчас количество лиц, которые получают свыше 250 тыс. рублей в месяц, 3,7%. У нас неоткуда взяться большому количеству старушек, у которых под матрасом миллионы.