Сняли шляпу: головной убор Индианы Джонса и отель из Fallout

Всё это великолепие принадлежит губернатору штата Джиму Джастису. Но он не смог погасить крупный кредит и теперь вынужден выставить The Greenbrier на торги. Сам чиновник считает это частью политической борьбы против него и уверяет, что сможет решить проблемы до наступления дня аукциона: 27 августа. Но если нет, и найдутся желающие купить отель, то достопримечательность перейдет к новому владельцу, которому придется выплатить всю сумму в тот же день. Стартовая цена не сообщается. Интрига!