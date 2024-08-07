Артисты больших и малых: в творческие вузы вырос приток иностранных абитуриентов

Поток иностранных абитуриентов в российские творческие вузы растет. Это одна из главных тенденций завершившейся на днях приемной кампании, сообщили «Известиям» представители ведущих образовательных учреждений в области культуры. Среди поступающих доминируют уроженцы Китая и стран СНГ, но есть и приехавшие из США, Южной Кореи, Вьетнама, Монголии и стран Африки. Их не останавливает даже высокая стоимость обучения. В некоторых вузах количество таких студентов уже больше, чем бюджетников.
Приемные экзамены в творческие вузы традиционно проходят в середине — конце июля. Позже могут быть дополнительные наборы, решения по апелляциям и прочие уточнения, но общая картина понятна: несмотря на санкции и непростую международную ситуацию, интерес со стороны иностранных граждан к российскому образованию в сфере культуры не упал, а, напротив, вырос.
— Внебюджет у нас в процентном соотношении перевалил за 60%, при этом стоимость обучения едва ли не самая высокая по стране (до 1,8 млн за год. — «Известия»). Платные студенты — это иностранцы. В первую очередь к нам традиционно поступают граждане КНР, но также из Японии, Вьетнама, Монголии, оттуда сейчас приезжают интересные живописцы и скульпторы, еще из Латинской Америки, из Африки, — рассказал «Известиям» ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский. — В этом году конкурс на некоторые факультеты был больше, чем обычно. Если говорить о специальностях, то самый большой интерес — к направлению реставрации и реконструкции на архитектурном факультете, десять претендентов на место.
Схожая ситуация и в одном из главных музыкальных вузов страны. Официально цифры еще не озвучиваются, но источник в приемной комиссии сообщил «Известиям», что абитуриентов было существенно больше, и это устойчивый тренд. «Количество иностранных абитуриентов растет стремительно. В 2022 году у нас на групповых занятиях по музыкальным дисциплинам была одна группа пианистов, с прошлого года их три», — рассказали в вузе.
Источник отметил, что, поскольку иностранные граждане поступают на платное отделение, у них нет конкурса в привычном соревновательном плане — достаточно обойтись без двоек, но, например, среди пианистов срезают довольно многих именно на экзамене по специальности. Хотя для вуза такие студенты — важный источник дохода, необходимо не опускать планку качества и брать только действительно талантливых ребят.
В свою очередь, в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой отмечают рост количества иностранцев, поступающих в аспирантуру. В этом году их доля — больше трети (37%). Как и в случае с художественными и музыкальными вузами, тут доминируют китайские абитуриенты.
Иная ситуация в театральных институтах. Из-за границы в ГИТИС едут прежде всего граждане Белоруссии и Казахстана, отметил ректор Григорий Заславский. Понятно, почему китайскую молодежь это направление интересует меньше: в отличие от интернациональных музыки, балета и изобразительного искусства, театр (как и литература) слишком сильно связан со словом. Тем, кто не является носителями русского языка, обучаться театральному делу в России вряд ли есть смысл.
При этом в некоторых вузах отмечают общий рост количества абитуриентов. В МАРХИ их было больше, чем в прошлом году, примерно на 12%, и это не единичная ситуация, а тенденция, сообщил ректор Дмитрий Швидковский. По его словам, это может быть связано с тем, что российские выпускники, которые раньше собирались ехать обучаться архитектуре и дизайну за границу, теперь делают выбор в пользу отечественного вуза. Плюс ко всему появились студенты с новых территорий.
— Из ДНР, ЛНР и Херсонской области в этом году примерно вдвое больше ребят, чем в 2023-м, — поделился Дмитрий Швидковский.
Кстати, не все иностранцы обучаются у нас платно. Так, в Государственном училище циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева «Известиям» сообщили, что у них есть квота правительства РФ для иностранных граждан на обучение цирковому искусству, и со следующего года она увеличена вдвое — с пяти до десяти человек. Причем поступившие по этой квоте не только не платят сами, но еще и получают стипендию, как российские бюджетники.
Привлекать иностранцев творческим вузам выгодно — не только из-за денег, но и потому, что среди них есть настоящие таланты, которые затем с большой вероятностью останутся в нашей стране и будут строить карьеру именно здесь. Хороший пример — уроженец Лос-Анджелеса пианист Энджел Вонг, поступивший в Московскую консерваторию в 2022 году, а в 2023-м завоевавший II премию и серебряную медаль на Конкурсе им. Чайковского. Обучение Вонг совмещает с активной концертной деятельностью по России.
При этом воспитанников из российских творческих вузов, как правило, ждут и на родине, и это помогает укреплять международные связи и поддерживает и без того высокий статус нашего культурного образования за рубежом. Так, у Санкт-Петербургской академии художеств в следующем году будут большие выставки выпускников в Китае. Основная — в Пекине, в ведущем столичном университете Цинхуа.
Собеседники «Известий» уверены: хотя региональный состав абитуриентов после 2022 года существенно скорректировался и из стран, ставших недружественными, к нам едут существенно меньше (например, еще лет двадцать назад учиться музыкальному искусству к нам приезжали в основном из Японии и Европы), российское образование в сфере культуры остается привлекательным для иностранцев, и приемная кампания-2024 это подтвердила.