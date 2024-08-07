Артисты больших и малых: в творческие вузы вырос приток иностранных абитуриентов

— Внебюджет у нас в процентном соотношении перевалил за 60%, при этом стоимость обучения едва ли не самая высокая по стране (до 1,8 млн за год. — «Известия»). Платные студенты — это иностранцы. В первую очередь к нам традиционно поступают граждане КНР, но также из Японии, Вьетнама, Монголии, оттуда сейчас приезжают интересные живописцы и скульпторы, еще из Латинской Америки, из Африки, — рассказал «Известиям» ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский. — В этом году конкурс на некоторые факультеты был больше, чем обычно. Если говорить о специальностях, то самый большой интерес — к направлению реставрации и реконструкции на архитектурном факультете, десять претендентов на место.