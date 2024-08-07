Минюст предлагает ввести уголовное наказание за незаконную регистрацию ИП

Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект поправок в Уголовный кодекс. Предлагается ввести уголовную ответственность за регистрацию ИП через подставных лиц.
Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что подготовленный законопроект направлен на повышение уровня уголовно-правовой охраны правоотношений в экономической сфере, связанных с государственной регистрацией юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
«Предлагаемыми поправками устанавливается уголовная ответственность за действия, связанные с незаконной регистрацией граждан в качестве индивидуальных предпринимателей через подставных лиц. Вместе с тем предусматривается специальное основание освобождения от уголовной ответственности подставных лиц, если они впервые совершили соответствующее преступление и активно способствовали его раскрытию или расследованию. Это позволит повысить выявляемость и эффективность расследования таких преступлений», — подчеркнул Владимир Груздев.
Как показал анализ данных ФНС России, с 2014 по 2018 год индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в среднем ежегодно регистрировалось 1 176 646, из которых индивидуальные предприниматели составляли 59,3%, юридические лица — 40,7%.
При этом с 2019 по 2023 год в среднем ежегодно регистрировалось 1 039 558 субъектов предпринимательской деятельности, из которых индивидуальные предприниматели составляли уже 78,3%, а юридические лица — 21,7%.
«Таким образом, в последние десять лет наблюдается постепенная трансформация организационно-правовой формы субъектов предпринимательской деятельности, при которой учащается регистрация индивидуальных предпринимателей и сокращается количество случаев регистрации юридических лиц», — отметил председатель Правления АЮР.
Вместе с тем, уголовно-правовые запреты, установленные в статьях 1731 и 1732 УК, распространяются только на действия, связанные с незаконным образованием юридических лиц. В то же время индивидуальные предприниматели наделены схожими правами в сфере предпринимательской деятельности, что и юридические лица, при этом на них не распространяется ряд ограничений в части распоряжения денежными средствами при их обналичивании.
«В силу указанной особенности реквизиты индивидуальных предпринимателей широко используются при совершении преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, уклонением от уплаты налогов и сокрытием имущества, получением налоговых вычетов, банкротством, легализацией (отмыванием) денежных средств и др. Таким образом, действия, направленные на незаконное получение статуса индивидуального предпринимателя, обладают сопоставимой общественной опасностью с незаконным образованием юридических лиц», — пояснил Владимир Груздев.