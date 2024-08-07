Минюст предлагает ввести уголовное наказание за незаконную регистрацию ИП

Вместе с тем, уголовно-правовые запреты, установленные в статьях 1731 и 1732 УК, распространяются только на действия, связанные с незаконным образованием юридических лиц. В то же время индивидуальные предприниматели наделены схожими правами в сфере предпринимательской деятельности, что и юридические лица, при этом на них не распространяется ряд ограничений в части распоряжения денежными средствами при их обналичивании.