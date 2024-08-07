Машинист поезда рассказал об аварии с грузовиком в Волгоградской области

Авария с пассажирским поездом и «КамАЗом» в Волгоградской области могла произойти неслучайно. Грузовик влетел под состав на переезде, на красный свет. Семья водителя утверждала, что мужчина просто не заметил поезд. Однако машинист рассказал, что заранее сигналил грузовику, и тот мог затормозить, но в последний момент резко ускорился. Всего при столкновении пострадали около 140 человек, водитель «КамАЗа» выжил и находится в реанимации.