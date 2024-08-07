Книга о главном

Тридцать шесть текстов, собранных под одной обложкой, — результат одноименного проекта Иркутской областной общественной организации «Российский союз сельских женщин». Сборник издан при финансовой поддержке золотодобывающей компании «Полюс».
— В Год семьи мы придумали именно такой проект — объединяющий семьи, — поделилась председатель регионального отделения союза Нина Суворова. — Более трех тысяч человек из 84 населенных пунктов области приняли участие в мероприятиях, приуроченных к этому конкурсу. Это люди самых разных возрастов: от школьников до пенсионеров. А в районные комитеты союза наши земляки представили больше 200 семейных историй.
Все тексты иллюстрированы фотографиями из семейных альбомов, которые бережно передаются по наследству. Здесь и прапрадеды из XIX века, и старшие братья с армейскими товарищами, и совсем юные родители, запечатленные в день своей свадьбы.
Четвероклассник Миша Агафонов из Шелехова написал о своем отце — полковнике полиции Михаиле Прокопьевиче Агафонове. И, конечно, приложил фотографии, где его отец больше 20 лет назад в армии (а он служил в спецназе) проходит испытания на краповый берет. Сын гордится отцом и перечисляет государственные награды, который тот получил за свою опасную и такую нужную работу.
«К защите Родины нужно готовиться с детства, — уверен мальчик. — Нужно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, закаляться. Воспитывать волю, смелость, решительность».
Жанна Небогатова из села Голуметь Черемховского района тоже гордится своими родителями. И есть за что! В семье Олега и Ларисы Чупровых пятеро детей, и всех они приобщили к спорту: хоккей, лыжи, баскетбол, футбол и даже вольная борьба. Это закалило характеры. «Если ты один раз упал, то это не значит, что ты сдаешься!» — такой жизненный девиз у семьи.
А еще Жанна восхищается дедушкой и бабушкой.
«Глава семьи — мой дедушка Юрий Юрьевич и бабушка Тамара Петровна — инвалиды, — пишет она. — Но создали семью, родили и воспитали детей, полноценно работали. Именно дедушка купил своему сыну, моему папе, штангу, гирю, гантели, поставил турник и, несмотря на инвалидность, занимался вместе с ним».
Ольга Котлярова из поселка Новомальтинска Усольского района вспоминает о своей бабушке Нине Федоровне Пешковой. Хотя у нее сохранилась всего одна фотография: маленькая щекастая девочка на коленях пожилой женщины.
«Она заменила мне маму, а с восьми лет и папу, и дедушку, — пишет Ольга. — Я всегда помню бабушкины морщинистые натруженные руки, они были для меня самыми родными, теплыми и ласковыми… А еще у бабушки был дар — она могла лечить людей травами и молитвами. К ней приезжали со всей области, и никому она не отказывала, а денег не брала… Бабушка научила меня всему: готовить, шить, молиться. Теперь и у меня пятеро внучат. Я стараюсь передать им все, чему научила меня моя бабушка».
О жизни своей большой семьи рассказала в очерке многодетная мама Ольга Шергина из районного поселка Куйтун.
«Мы многое делаем вместе: отдыхаем, ходим в кино, наводим порядок в доме, лепим пельмени и вареники, украшаем наш двор, который летом просто утопает в цветах, — написала она. — Много где побывали все вместе, да и свои лес и речка — наши любимые места. А еще у нас традиция называть всех детей на букву Д: Дарина, Даниил, Диана, Доминик, Демид. Для нас буква Д — добро, достаток, движение вперед».
А в семье преподавателя техникума из Нижнеудинска Татьяны Чучалиной — традиция учить. Общий педагогический стаж всей родни — уже больше 250 лет!
«Педагогическая династия началась с моей бабушки Анны Хацкевич, которая во время войны была эвакуирована в Сибирь, — рассказывает Татьяна. — После войны окончила Нижнеудинское педучилище. Ее сын, мой дядя Юра, пошел по ее стопам. А мой папа приходился ей племянником. Так вышло, что он не мог получить какую либо профессию: когда ему было 14 лет, умерла его мама, а в семье было пятеро детей. Поэтому мой папа, самый старший, очень рано пошел работать, не до учебы было. Хотя, конечно, мечтал быть учителем. Так тетя Аня его благословила: “Юра, ты очень детей любишь, тебе в школе надо работать”. Позже он окончил сельское профессиональное училище и стал преподавать тракторное дело, потом — физкультуру и труд. А моя мама с высшим педагогическим образованием почти 40 лет преподавала математику и была директором школы поселка Костино. Так что мой выбор был предопределен семьей».
Удивительную историю своего рода поведала Анастасия Семенюк из Нижнеудинска. Ее прабабушку, немку Лизу Арэн, прадед — простой сибирский паренек Дорофей Кобленев — встретил во время Первой мировой войны.
«Прадед попал в плен, а прабабушка, вместе с другими немецкими девушками, подкармливала пленных, — передает она со слов старших родственников. — Бывший военнопленный смог вернуться на родину только в 1925 году вместе с женой-германкой (как сразу прозвали ее в деревне Кургат) и тремя детьми. Что пришлось пережить девушке из зажиточной семьи… Насмешки, укоры, а когда началась Великая Отечественная — откровенную ненависть. Тем более что в 1939 году она осталась одна уже с шестью детьми на руках — муж умер от воспаления легких. Ее сыновья, рожденные в Германии, воевали за свою новую Родину. Она выжила! И вынянчила 13 внуков».
Это ключевая мысль всех очерков. Есть любовь в семье, воспитание, участие, традиции — значит, будет любовь к родному краю, к людям, к Родине, уверены авторы проекта.
К слову, местные организации Союза сельских женщин не только выходили на школы и библиотеки, собирали материалы и отбирали их в финал. Они расширяли проект.
Так, в Аларском районе руководитель отделения Любовь Косоногова при поддержке мэра организовала издание районного сборника. В него вошли как очерки — победители главного конкурса, так и произведения всех участников.
— На днях заберем из типографии и организуем презентацию, — улыбается она. — Всем авторам вручим по экземпляру, передадим в школы и библиотеки района. Считаю, что это большой вклад в укрепление института семьи.
В Ольхонском районе тоже проявили инициативу — издали такой же сборник на копировальной технике в библиотеке. Говорят, пользуется спросом — люди приходят, читают.
Организаторов часто спрашивают, где можно купить сборник. Те отвечают всегда одинаково: нигде. Издание распространяется по библиотекам и школам. А чтобы получить такое в личное пользование, нужно самим принять участие в проектах Союза сельских женщин.
— При поддержке компании «Полюс» мы выпустили в свет уже 17 й по счету сборник, — гордится Нина Суворова. — Тематика каждый год разная: экология, история родного края, кулинарная культура, крестьянские династии. Многие могут найти свою тему и внести свой вклад в социально значимое дело.
Проект Иркутского регионального отделения «Российского союза сельских женщин» «Родное село — милый сердцу уголок» вышел в финал национальной премии «Наш вклад», и организация получила статус «Партнер национальных проектов».
Цель этого проекта — помочь жителям небольших населенных пунктов найти изюминку своего села и привлечь туристов. Она соответствует целям нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и федерального проекта «Повышение доступности туристических услуг». Участники проекта изучают богатства сельской природы, исследуют исторические места и бережно сохраняют память о своей малой родине. Это сельские активные женщины делать умеют очень здорово!