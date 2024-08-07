Книга о главном

«Педагогическая династия началась с моей бабушки Анны Хацкевич, которая во время войны была эвакуирована в Сибирь, — рассказывает Татьяна. — После войны окончила Нижнеудинское педучилище. Ее сын, мой дядя Юра, пошел по ее стопам. А мой папа приходился ей племянником. Так вышло, что он не мог получить какую либо профессию: когда ему было 14 лет, умерла его мама, а в семье было пятеро детей. Поэтому мой папа, самый старший, очень рано пошел работать, не до учебы было. Хотя, конечно, мечтал быть учителем. Так тетя Аня его благословила: “Юра, ты очень детей любишь, тебе в школе надо работать”. Позже он окончил сельское профессиональное училище и стал преподавать тракторное дело, потом — физкультуру и труд. А моя мама с высшим педагогическим образованием почти 40 лет преподавала математику и была директором школы поселка Костино. Так что мой выбор был предопределен семьей».