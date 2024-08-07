Центральная Азия превратится в ключевой регион для развития транспортной сети

От Кара-Кече, как предполагается, ветка будет продолжена до села Макмал, в окрестностях которого много лет работает крупный горнорудный комбинат. Здесь же, но уже в рамках проекта транзитной дороги из Китая предполагается создать крупный транспортный узел. Он необходим не только для сопряжения двух транспортных коридоров, но и для того, чтобы свести вместе колеи разной ширины. Китай, как известно, использует стандарт в 1435 мм. Колея этой ширины пройдет от Кашгара до Макмала. На узловой станции она расширится до 1520 мм — стандарта, который используется на постсоветском пространстве.