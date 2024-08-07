Мексика пригласила Владимира Путина на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум

Мексика пригласила российского лидера Владимира Путина на инаугурацию своего нового президента Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября 2024 года. Об этом сообщили в посольствах России и Мексики.
«Приглашение России принять участие в инаугурации президента Шейнбаум было направлено президенту Владимиру Путину. Президент РФ примет решение, будет ли он участвовать в церемонии сам или назначит другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени», — сообщили «Известиям» в посольстве латиноамериканской страны в РФ.
Приглашение на церемонию инаугурации президента Мексики российской стороне поступило, подтвердили в российской дипмиссии в Мексике.
Напомним, кандидат от правящей партии Morena Клаудия Шейнбаум одержала победу на президентских выборах 2 июня. Как обратил внимание действующий глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор, она не только стала первой женщиной-президентом за 200 лет существования республики, но и тем, кто получил наибольшее количество голосов в истории страны.
Сама Шейнбаум после победы подчеркнула, что полна решимости вести Мексику «по пути мира, равенства и справедливости, править со смирением, но с ответственностью».
Владимир Путин, поздравляя Шейнбаум с избранием на пост главы государства, подчеркивал, что Мексика является традиционно дружественным партнером России в латиноамериканском регионе. Он также выразил надежду, что ее деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между Россией и Мексикой.