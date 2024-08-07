Мексика пригласила Владимира Путина на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум

«Приглашение России принять участие в инаугурации президента Шейнбаум было направлено президенту Владимиру Путину. Президент РФ примет решение, будет ли он участвовать в церемонии сам или назначит другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени», — сообщили «Известиям» в посольстве латиноамериканской страны в РФ.