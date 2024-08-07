Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 7 августа 2024 года

В Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском, Зиминском, центральных и южных районах, а также в горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья могут пройти дожди, сильные дожди, ливни, грозы. Температура в области днем поднимется до +29, а вот при облачной погоде лишь до +19.