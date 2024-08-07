Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 7 августа 2024 года

Облачно с прояснениями, кратковременный дождь и до +24 ожидается в Иркутске 7 августа. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, в городе могут начаться грозы, а с наступлением ночи температура опустится до +16 градусов. Ветер северо-западный 5−10 м/с.
В Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском, Зиминском, центральных и южных районах, а также в горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья могут пройти дожди, сильные дожди, ливни, грозы. Температура в области днем поднимется до +29, а вот при облачной погоде лишь до +19.
В области ветер северо-восточный, юго-восточный 5−10 м/с, местами могут быть порывы до 14 м/с. Вот что обещает погода в Иркутске и регионе 7 августа 2024 г.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боксеры Иркутской области привезли шесть медалей с соревнований в Якутске.