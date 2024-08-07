Адвокат объяснил, какие перемены готовят родственникам коррупционеров

В действующей редакции Уголовного кодекса мера касается лишь имущества, нажитого в результате совершения преступления и принадлежащего обвиняемому. Но сейчас готовятся поправки, по которым она распространится гораздо шире и коснется участников организованных преступных групп, а также тех, кто не хочет сотрудничать со следствием.
«Посыл такой: не совершайте коррупционные преступления, в противном случае не только вы, но и ваша семья может лишиться всего имущества, в том числе того, что было нажито честным путем», — пояснил Данилов.
Однако здесь важно соблюсти нормы индивидуальной ответственности и презумпции невиновности, а также прописанный в Конституции России принцип неприкосновенности частной собственности, добавил он.