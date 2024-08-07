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Адвокат объяснил, какие перемены готовят родственникам коррупционеров

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Конфискацию, предусмотренную в виде наказания за коррупционные преступления, хотят распространить на все имущество виновника и его наследников первой очереди: совершеннолетних детей и родителей, рассказал в интервью агентству «Прайм» адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов.

Источник: © РИА Новости

В действующей редакции Уголовного кодекса мера касается лишь имущества, нажитого в результате совершения преступления и принадлежащего обвиняемому. Но сейчас готовятся поправки, по которым она распространится гораздо шире и коснется участников организованных преступных групп, а также тех, кто не хочет сотрудничать со следствием.

«Посыл такой: не совершайте коррупционные преступления, в противном случае не только вы, но и ваша семья может лишиться всего имущества, в том числе того, что было нажито честным путем», — пояснил Данилов.

Однако здесь важно соблюсти нормы индивидуальной ответственности и презумпции невиновности, а также прописанный в Конституции России принцип неприкосновенности частной собственности, добавил он.

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