В Кыргызстане предложили начать слияние национальных операторов важных отраслей

Видится вполне очевидной задача вывода процесса интеграции на пространстве стран ЕАЭС и СНГ на принципиально новый уровень. Одним из эффективных способов осуществления столь важной задачи может стать реализация специального пилотного проекта на примере двух стран — Кыргызстана и России. Речь идет о проработке вопроса организации процесса дружественного слияния между системообразующими национальными операторами в ряде важных отраслей экономики.
Ассоциация «Кыргызско-Российский Деловой Совет» (КРДС) около трех лет ведет активную работу в этом направлении, представляя свои предложения в соответствующие государственные и межгосударственные органы, публикуя свои соображения в СМИ, а доклады — на различных публичных площадках. В частности, наша структура, будучи членом Консультативного совета при Коллегии ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия) по взаимодействию с Деловым советом стран ЕАЭС, представила свой доклад о целесообразности ускорения работы по созданию Евразийских (транснациональных) компаний как одной из важнейших тем сегодняшнего дня.
На наш взгляд, процесс углубления интеграции, ее вывода на принципиально новый уровень имеет особую актуальность в свете современных геополитических событий. Ваш покорный слуга, в частности, выступал с соответствующим докладом от имени нашей организации на одном из заседаний Консультативного совета, прошедшем 29 сентября 2022 года, поскольку эта важная тема была заявлена в повестке заседания по инициативе Евразийской экономической комиссии.
Здесь необходимо отметить, что в целом предпосылкой для реализации подобного проекта между нашими странами волею судеб явилось стечение обстоятельств, в юридической практике именуемое прецедентом. Около 10 лет тому назад состоялось слияние национальных операторов двух стран в энергетической отрасли. Речь идет о компаниях «Кыргызгаз» и «Газпром». Одной из основных причин такой интеграции стала здоровая деловая логика.
В Кыргызской Республике нет существенных залежей собственного природного газа, что является причиной его импорта из-за рубежа. В прежние годы, как правило, это осложнялось необходимостью согласовывать все условия поставок с операторами стран-соседей в регионе. Поэтому Кыргызстан сталкивался с периодическими сбоями в энергообеспечении. Слияние же двух компаний, упомянутое выше, позволило обеспечить стабильные поставки газа в республику. Это стало одним из позитивных результатов произошедшего. Также необходимо отметить и такой важный момент, как определение стоимости импортного газа для Кыргызстана. Она устанавливается на основе консенсуса между сторонами. Таким образом, на фоне международной конъюнктуры энергетического рынка ситуация для сторон складывается благополучно.
Есть и еще несколько преимуществ, которые получили обе страны от слияния национальных операторов в газовой отрасли. Во-первых, в рамках деятельности данной компании, которую фактически можно назвать Евразийской, было создано около трех тысяч новых рабочих мест с современной культурой производства, стабильностью производственного и трудового процесса и возможностью карьерного роста.
Во-вторых, по данным налоговой службы Кыргызской Республики, компания признана одним из крупнейших налогоплательщиков страны.
В-третьих, идет активная газификация регионов республики, сопоставимая с динамикой подобного процесса в регионах России.
В-четвертых, с точки зрения рачительного делового подхода в экономической сфере необходимо констатировать: одна из крупнейших компаний РФ фактически вышла в новую страну и заняла достойное положение на ее профильном рынке.
На наш взгляд, этот позитивный опыт нужно обобщить, чтобы распространить его и на другие сферы двустороннего экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Россией. В частности, речь, прежде всего, идет о таких субъектах экономики двух стран, как ПАО «Ростелеком» — ОАО «Кыргызтелеком»; ПАО «Россети» — ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»; ПАО «РусГидро» — ОАО «Электрические станции»; ОАО «РЖД» — ГП НК «Кыргыз темир жолу». В будущем можно рассмотреть возможность подобного слияния и в других отраслях. Но, разумеется, только когда тому будут способствовать объективные факторы.
Успешный опыт практической реализации подобного комплексного пилотного проекта между двумя странами — участницами ЕАЭС и СНГ — может представлять интерес и для других членов этих авторитетных международных организаций. Более того, с нашей точки зрения, создание отраслевых транснациональных компаний станет наглядной иллюстрацией запуска конструктивных механизмов экономической интеграции. В том числе — в контексте формирующегося Большого евразийского партнерства.
Наша организация намерена продолжать свои усилия в данном направлении и приглашает к плодотворному сотрудничеству все заинтересованные стороны.
Досье «РГ».
Объединение юридических лиц (ОЮЛ) «Ассоциация “Кыргызско-Российский Деловой Совет” начало свою деятельность в августе 2018 года. Цель организации — оказание содействия субъектам экономик КР и РФ в налаживании контактов, развитии совместных инвестиционных проектов, а также продвижение интересов делового сообщества в диалоге с государственными органами двух стран, участие в обеспечении благоприятного инвестиционного климата, правовых гарантий интересов инвесторов.
Деятельность организации — логическое продолжение работы ОЮЛ «Ассоциация “Кыргызско-Российский Экономический Совет”, которое существовало с 2012 по 2016 год. Это объединение внесло существенный вклад в дело присоединения республики к Таможенному союзу и далее к Евразийскому экономическому союзу.
Кроме того, КРДС заключил соглашения о сотрудничестве с Российским Союзом Промышленников и Предпринимателей, Евразийским деловым советом при Евразийской экономической комиссии и наладил взаимодействие с руководством тридцати регионов Российской Федерации.