В Кыргызстане предложили начать слияние национальных операторов важных отраслей

В Кыргызской Республике нет существенных залежей собственного природного газа, что является причиной его импорта из-за рубежа. В прежние годы, как правило, это осложнялось необходимостью согласовывать все условия поставок с операторами стран-соседей в регионе. Поэтому Кыргызстан сталкивался с периодическими сбоями в энергообеспечении. Слияние же двух компаний, упомянутое выше, позволило обеспечить стабильные поставки газа в республику. Это стало одним из позитивных результатов произошедшего. Также необходимо отметить и такой важный момент, как определение стоимости импортного газа для Кыргызстана. Она устанавливается на основе консенсуса между сторонами. Таким образом, на фоне международной конъюнктуры энергетического рынка ситуация для сторон складывается благополучно.