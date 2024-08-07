В Кыргызстане оформили первые выплаты в рамках пенсионного соглашения ЕАЭС

Во-первых, по ее словам, гражданин обязан работать легально и платить страховые взносы (за него это делает наниматель) в пенсионный фонд. Во-вторых, его трудовой стаж, приобретенный в странах ЕАЭС, должен быть не меньше 12 месяцев. В-третьих, необходимо достижение соответствующего возраста, если только речь не идет о пенсии по инвалидности или утрате кормильца. «Важно помнить, что каждое государство союза назначает и рассчитывает размер выплат согласно национальному законодательству. Еще один момент — суммирование стажа. Если гражданин работал в России, а затем в Кыргызстане, то будет учитываться стаж, полученный и там, и там», — отметила представитель Соцфонда.