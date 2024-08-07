В Кыргызстане оформили первые выплаты в рамках пенсионного соглашения ЕАЭС

В Кыргызстане начиная с января 2021 года оформили пенсии 73 гражданам России, Казахстана и Беларуси, которые осуществляли трудовую деятельность на территории республики. Такие данные привели в Социальном фонде КР. В ведомстве рассказали, кто может рассчитывать на получение выплат в рамках так называемого пенсионного соглашения ЕАЭС, и напомнили о главных условиях для этого.
Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств Евразийского экономического союза вступило в силу три года назад. Нормы важного документа, разработка и одобрение которого заняли несколько лет, регламентируют назначение и выплату пенсий гражданам России, Кыргызстана, Казахстана, Беларуси и Армении, у которых есть стаж работы в одной из стран ЕАЭС.
— Речь идет о равных правах для всех. Сегодня, к примеру, кыргызстанец, который трудился в РФ, имеет такое же право на пенсию, как и россиянин. И, соответственно, наоборот, — пояснила представитель Социального фонда КР Бактыгуль Ашималиева.
По ее словам, это лишь одно из преимуществ соглашения. Однако, чтобы рассчитывать на выплаты в рамках документа, заявитель должен сначала выполнить несколько условий. Об этом Бактыгуль Ашималиева рассказала подробно.
Во-первых, по ее словам, гражданин обязан работать легально и платить страховые взносы (за него это делает наниматель) в пенсионный фонд. Во-вторых, его трудовой стаж, приобретенный в странах ЕАЭС, должен быть не меньше 12 месяцев. В-третьих, необходимо достижение соответствующего возраста, если только речь не идет о пенсии по инвалидности или утрате кормильца. «Важно помнить, что каждое государство союза назначает и рассчитывает размер выплат согласно национальному законодательству. Еще один момент — суммирование стажа. Если гражданин работал в России, а затем в Кыргызстане, то будет учитываться стаж, полученный и там, и там», — отметила представитель Соцфонда.
— При выполнении всех условий гражданин имеет право обратиться в компетентный орган страны ЕАЭС для оформления пенсии. Заявление будет зарегистрировано в один день во всех пяти странах. Мы обмениваемся с коллегами специальными формулярами, в которых фиксируются заявление о назначении пенсии, информационный лист о трудовой деятельности, медицинское освидетельствование (для установления пенсии по инвалидности). Эти данные используются при принятии решения о назначении выплат, — сказала Бактыгуль Ашималиева.
— Главное — трудиться легально, не получать зарплату в конвертах, платить страховые взносы. Иначе, скажем, в России могут быть проблемы, например, с получением индивидуального пенсионного коэффициента. Основная масса трудовых мигрантов из Кыргызстана сегодня находится в РФ. Мы проводим среди них разъяснительную работу, просим соблюдать все условия, — подчеркнула она.
В Социальном фонде особо отметили один момент — решение о назначении пенсий в рамках соглашения ЕАЭС принимается на основе данных, сформированных начиная с первого января 2021 года. То есть учитывается, к примеру, трудовой стаж, полученный только после этой даты.
Ранее, напомним, на пространстве СНГ действовало Соглашение о гарантиях прав граждан стран-участников Содружества в области пенсионного обеспечения. Документ в 1992-м в Москве подписали десять государств бывшего Советского Союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Фактически соглашение позволяло получать пенсию, к примеру, кыргызстанцу, переехавшему в РФ, при условии, что у него наработан трудовой стаж до или после 1992-го и он платил страховые взносы у себя на родине.
Пенсионное соглашение СНГ фактически прекратило свое существование в начале 2023 года, когда в правительстве России объявили о выходе из него. «Это позволит ежегодно экономить несколько миллиардов рублей, выделяемых из бюджета Пенсионного фонда на выплату пенсий иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, но заработавшим трудовой стаж в других странах Содружества», — пояснили в кабинете министров РФ.
Как отметили в Евразийской экономической комиссии, пенсионное соглашение ЕАЭС позволяет осуществлять так называемый экспорт пенсий. «Это когда трудящийся может сам решить, в каком государстве получать выплаты — либо в том, где он фактически проживает, либо в том, гражданином которого является. Важна и социальная сторона инициативы. Она связана с тем, что соглашение посылает недвусмысленный сигнал о необходимости легализации трудовых отношений. Для людей, которые сегодня работают, так сказать, в ненаблюдаемых секторах экономики, где работодатели не платят пенсионные взносы, это должно стать стимулом для выхода из “тени”, — добавили в комиссии.
Другой плюс, который предоставлен документом, — возможность членам семьи претендовать на накопительную часть пенсии в случае смерти трудящегося. Для этого наследникам не нужно находиться в государстве, в котором формировались выплаты, право на их получение реализуется в рамках упомянутой системы экспорта пенсий. Для этого необходимо обратиться в компетентный орган страны проживания.
Кстати.
Согласно информации департамента статистики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), численность населения ЕАЭС в 2023 году составила 185,4 миллиона человек. «Из них 41,4 миллиона — граждане старше трудоспособного возраста (22,3 процента). Размер пенсии в союзе колеблется от 96 до 264 долларов. В среднем по ЕАЭС на 100 человек трудоспособного населения приходится 23 пенсионера (восемь мужчин и 15 женщин)», — сообщили в ЕЭК.