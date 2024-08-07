Бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ пройдет в августе в Иркутске

В августе 2024 года жители и гости Иркутска смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ-инфекцию, гепатит В и С, а также сифилис. Получить конечный результат можно будет уже через 15 минут. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.