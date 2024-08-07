Бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ пройдет в августе в Иркутске

В августе 2024 года жители и гости Иркутска смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ-инфекцию, гепатит В и С, а также сифилис. Получить конечный результат можно будет уже через 15 минут. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.
— В первой половине августа тест-мобиль Центра СПИД будет работать по следующим адресам: 7 августа с 10:00 до 15:30 — Центральный рынок (парковка со стороны ул. Чехова). 8 августа с 9:00 до 15:30 — «Торгсервис» (ул. Зимняя, 1), — рассказали в пресс-службе администрации.
Также 9 августа с девяти утра до 15:30 можно пройти обследование на острове Конном. 12 августа с 8:00 до 14:00 в Доме молодежи, расположенном на улице Декабрьских Событий 102/1. А 14 августа с десяти утра до 15:30 на Центральном рынке, на парковке со стороны улицы Чехова.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в городской больнице Ангарска была проведена проверка после жалобы местного жителя на прямую линию с губернатором.