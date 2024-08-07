Новосибирские провайдеры незаконно разместили оптику на 15 тысячах опорах ЛЭП

И даже оформление договорных взаимоотношений со вчерашними нарушителями не приводит к конструктивному взаимодействию. Именно так развивается ситуация в городах Купино, Чулым и Каргат. Недобросовестные провайдеры не только продолжают самовольно монтировать оптику на новых участках электросетей, но и на протяжении трёх лет уклоняются от исполнения условий уже заключенных договоров в части оплаты предоставленных опор ЛЭП для размещения ВОЛС. На текущий момент общая задолженность перевалила за несколько десятков миллионов рублей. Эти средства энергетики направляют на ремонт и техническое обслуживание энергообъектов, где и монтируются линии связи.