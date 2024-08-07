Ну вылитый Степаныч!

Омичи широко отметили День города. Омский водоканал решил не оставаться в стороне и специально к городскому празднику подготовил масштабную познавательно-игровую программу.
Одной из самых популярных локаций стала фотозона, почти точная копия символа Омска — колодца со знаменитым на весь мир слесарем-сантехником Степанычем на Любинском проспекте. Чтобы сделать колоритный снимок, омичи выстраивались в очередь.
— Очень остроумная идея. Я уже отправил фото всем друзьям. И многие даже не сразу поняли, что это имитация. Решили, что я действительно забрался в реальный колодец и временно замещаю Степаныча, — улыбается один из участников оригинального селфи.
Фото можно было сделать не только с символом города, но и с веселым аниматором в костюме капли воды. Здесь же в палатке состоялись познавательные «Уроки чистой воды».
Стол, окруженный юными омичами, заставлен колбами и пробирками. Жидкости, переливаемые из сосуда в сосуд, прямо на глазах меняют цвета. А по сути все происходящее — занимательный рассказ о том, какие этапы проходит речная вода, прежде чем стать питьевой.
— Школьники лучше усваивают технологию и другие интересные факты о водоочистке, когда им показываешь, как выглядят фильтры, как ведут себя жидкости под воздействием органических реагентов. А закрепить полученные знания можно во время экскурсий в наши лаборатории, — поясняет руководитель группы технологов «ОмскВодоканала» Дмитрий Соколовский.
Параллельно «урокам» в парке идут состязания на меткость. Освоить новый вид спорта — корнхол — несложно. Но чтобы точно попасть небольшим мешочком в отверстие на специальной доске, надо хорошенько потренироваться. А вот еще одна полезная игра — «ЭкоБиатлон», помогающая ребятам проверить знания в сфере правильной утилизации отходов. Отвечать на вопрос помогает водный пистолет, который необходимо направить на нужный ответ.
— С помощью такой игры школьники лучше запоминают, что бумагу, пластик и стекло надо сортировать. Батарейки и лампочки нельзя выбрасывать в общий мусорный контейнер, а остатки еды — в унитаз, — рассказывает менеджер по внутренним коммуникациям Александра Никишкина.
В еще одной игре «Профес-сиональная интуиция» необходимо «раздать» специалистам разных сфер подходящие инструменты. А викторина «Миф или правда» позволяет удостовериться в правильности тех или иных стереотипов или развенчать их. Люди удивляются и узнают много нового. Например, бытует мнение, что чистить зубы необходимо после каждого приема пищи, а на самом деле достаточно двух раз в день — утром и вечером. И два литра воды, который должен непременно выпивать человек ежедневно, это тоже стереотип.
— Оказывается, ее следует пить столько, сколько требует организм. И дополнительно фильтровать водопроводную воду тоже не обязательно. Омская вода — качественная и входит в список «100 лучших товаров России» — делятся впечатлениями участники викторины.
Стоит добавить, пользуясь случаем, омичи могли получить ответы специалистов и на бытовые вопросы. В настоящее время предприятие оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению 990 тысячам абонентов — физических лиц и более восьми тысячам юридических лиц.
Сотрудники Омского водоканала стали участниками Сибирского международного марафона. На дистанции в три и десять километров вышли более сорока человек, включая руководителей подразделений. Средний возраст бегунов составил тридцать лет. Одной из самых популярных локаций стала фотозона, почти точная копия символа Омска — колодца со знаменитым слесарем-сантехником Степанычем на Любинском проспекте. Сценарий праздника работники водоканала придумали сами.
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