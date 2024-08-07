Ну вылитый Степаныч!

В еще одной игре «Профес-сиональная интуиция» необходимо «раздать» специалистам разных сфер подходящие инструменты. А викторина «Миф или правда» позволяет удостовериться в правильности тех или иных стереотипов или развенчать их. Люди удивляются и узнают много нового. Например, бытует мнение, что чистить зубы необходимо после каждого приема пищи, а на самом деле достаточно двух раз в день — утром и вечером. И два литра воды, который должен непременно выпивать человек ежедневно, это тоже стереотип.