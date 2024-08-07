Мемориальные доски в память о бойцах СВО открыли в Тулунском районе

В августе 2024 года в селе Усть-Кульск Тулунского района в торжественной обстановке открыли мемориальные доски в память о бойцах, погибших в зоне проведения СВО. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр Тулунского района Александр Тюков.
— Наши земляки честно исполнили свой гражданский долг, оставаясь верными присяге до конца. За проявленные мужество, храбрость и отвагу Указом Президента Российской Федерации они представлены к Ордену Мужества (посмертно), — рассказал Александр Тюков.
Доски установили около памятника участникам Великой Отечественной войны. На них запечатлели имена таких героев как Тальянцев Александр Александрович, Татарников Валентин Владимирович, Коваленко Петр Петрович, Степанов Виктор Анатольевич, Лунев Евгений Николаевич и Пышко Олег Олегович.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что аферисты похищают деньги у участников СВО в Иркутской области под видом благотворительности.