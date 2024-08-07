У нарушителя ПДД забрали машину за вождение в пьяном виде в Ольхонском районе

Водителя из Ольхонского района дважды привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Но на этом его нарушения не закончились. После того, как его поймали в третий раз, горе-водителя не только лишили свободы, но и конфисковали автомобиль в доход государства. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.