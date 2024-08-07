У нарушителя ПДД забрали машину за вождение в пьяном виде в Ольхонском районе

Водителя из Ольхонского района дважды привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Но на этом его нарушения не закончились. После того, как его поймали в третий раз, горе-водителя не только лишили свободы, но и конфисковали автомобиль в доход государства. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
В 2022 году 22-летний водитель «ВАЗ 2104» был остановлен работниками полиции за то, что имел явные признаки алкогольного опьянения. Процедура освидетельствования подтвердила данный факт. После этого госавтоинспекторы узнали, что ранее мужчина привлекался к ответственности за это же нарушение.
— Указанные обстоятельства послужили поводом для заведения уголовного дела по части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ), — рассказали в пресс-службе ведомства.
Обвиняемого признали виновным и посадили в колонию-поселение на шесть месяцев, а также лишили права управления автомобилем на ближайшие три года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бодайбо в аварии погибла 17-летняя пассажирка автомобиля.