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У нарушителя ПДД забрали машину за вождение в пьяном виде в Ольхонском районе

Водителя отправили в колонию-поселение на три года.

Источник: Комсомольская правда

Водителя из Ольхонского района дважды привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Но на этом его нарушения не закончились. После того, как его поймали в третий раз, горе-водителя не только лишили свободы, но и конфисковали автомобиль в доход государства. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

В 2022 году 22-летний водитель «ВАЗ 2104» был остановлен работниками полиции за то, что имел явные признаки алкогольного опьянения. Процедура освидетельствования подтвердила данный факт. После этого госавтоинспекторы узнали, что ранее мужчина привлекался к ответственности за это же нарушение.

— Указанные обстоятельства послужили поводом для заведения уголовного дела по части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ), — рассказали в пресс-службе ведомства.

Обвиняемого признали виновным и посадили в колонию-поселение на шесть месяцев, а также лишили права управления автомобилем на ближайшие три года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бодайбо в аварии погибла 17-летняя пассажирка автомобиля.