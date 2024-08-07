В Крыму предложили закрепить законом понятие «ждун»

«Ждунами» в Крыму и новых регионах России называют тех, кто ждет прихода украинской армии и власти, дискредитируя при этом РФ.
«Понятие “ждун” необходимо закрепить на законодательном уровне, это позволит более эффективно бороться с этим опасным для государства явлением. Помимо административного и уголовного преследования, злостных “ждунов” нужно лишать российского гражданства, а возможно и выдворять из страны», — сказал он РИА Новости.
Смирнов подчеркнул, что Крымская межнациональная миссия готова инициировать обсуждение этого вопроса в публичной плоскости.