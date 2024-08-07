Значительное увеличение объема ВВП Кыргызстана связали с влиянием России

Эксперты евразийского финансового института объяснили высокие темпы развития экономики Кыргызстана. Значительное увеличение объема ВВП КР связывают с прямым или косвенным влиянием России и участием республики в ЕАЭС.
Пошли на рекорд.
Темпы экономического развития Кыргызстана продолжают бить рекорды. В первые месяцы текущего года, согласно официальным данным, рост ВВП достиг почти девяти процентов, удивив как местных, так и международных экспертов.
— Без учета предприятий, связанных с освоением золоторудного месторождения Кумтор, этот показатель составил 9,8 процента, — подчеркнул глава правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров.
— До 2020 года золото было основным фактором экономического роста республики, но в настоящее время его влияние стало негативным, — заявил главный экономист Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов. — Тем не менее мы не предполагали, что темпы развития будут таким высокими. Но рост экономики достиг уровня 8,8 процента уже в первом квартале 2024 года.
Специалисты этого международного финансового института утверждают, что столь впечатляющих темпов развития Кыргызстану удалось добиться благодаря нескольким факторам. В числе основных в ЕФСР называют торговлю и строительство. Причем последняя из упомянутых отраслей, по словам Сергея Улатова, буквально превратилась в «ключевой фактор роста в стране».
— Этот сектор сейчас оказывает значительную поддержку экономике, выходя на первое место по важности наряду с торговлей, — отметил он. Темпы роста строительной отрасли, как утверждает Сергей Улатов, стремительно ускорялись в последние несколько лет, а в 2024-м достигли пика.
Выводы представителей ЕФСР подтверждают в минэкономики республики. По подсчетам ведомства, объемы производства в строительстве в январе — июне текущего года выросли на 48,5 процента.
Русский трамплин.
Схожая картина наблюдается и в сфере взаимной торговли, объем которой увеличивается как минимум на 10−15 процентов в год. А в январе — мае 2024 года, согласно данным Нацстаткома республики, объем внешнего товарооборота КР вырос на 18,6 процента и достиг 6,5 миллиарда долларов. Около 1,8 миллиарда из них приходится на страны ЕАЭС, среди которых основными партнерами Кыргызстана выступают Россия (72,8 процента от объема торговли с ЕАЭС) и Казахстан (25,2).
— Торговля развивается благодаря изменениям, обусловленным параллельным импортом в РФ, — поясняет Сергей Улатов. Он добавляет, что влияние российского фактора на экономику Кыргызстана оказалось весьма значительным. По оценкам ЕФСР, именно тесное сотрудничество с Россией обеспечило республике высокие темпы развития.
— Приток капитала из Российской Федерации, а также связанные с этим изменения в экономических процессах обеспечили экономике Кыргызстана примерно три процента роста в наступившему году, — утверждает главный экономист Евразийского фонда стабилизации и развития. — К примеру, в условиях активного процесса импортозамещения в российской легкой промышленности Кыргызстан выполняет роль поставщика. Однако со временем влияние этого фактора может ослабеть.
По мнению специалистов ЕФСР, отчасти это может произойти из-за угрозы вторичных санкций со стороны западных стран. Из-за них банковский сектор Кыргызстана и местные предприятия проявляют осторожность в отношении финансовых операций с Россией. Другой причиной может стать изменение ситуации в целом.
— Мы ожидаем некоторого замедления экономического роста в Кыргызстане, — заявил Сергей Улатов. — По нашим прогнозам, в 2024 году этот показатель составит 4,8 процента, а к концу 2026-го замедлится до четырех.
Доведем до пяти миллиардов.
Однако правительство Кыргызстана, напротив, планирует увеличить объем торговли с Россией как минимум в полтора раза.
— В прошлом году товарооборот между нашими странами достиг трех миллиардов долларов, — заявил Акылбек Жапаров. — За первые четыре месяца 2024 года он превысил миллиардную отметку, демонстрируя рост на 30 процентов. Лидеры наших стран поставили цель довести объем торговли до пяти миллиардов, и нам остается неуклонно к ней двигаться.
Одновременно и сама Россия расширяет свое присутствие в экономике Кыргызстана благодаря инвестициям. Согласно последним данным, опубликованным Нацстаткомом, РФ входит в тройку стран, откуда в КР поступает наибольший объем капиталовложений в те или иные производства либо предприятия. На долю деловых кругов из России приходится 20 процентов от всей суммы прямых иностранных инвестиций, направленных в Кыргызстан.
Впрочем, на самом деле объем вливаний из РФ в экономику страны гораздо выше. Значительный вклад в развитие республики осуществляет важный для нее институт — Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР). РКФР создан правительством РФ для поддержки и индустриализации экономики КР. С его помощью в стране реализуется свыше 3,4 тысячи проектов. За 10 лет работы фонд фактически вложил в экономику Кыргызстана более 700 миллионов долларов. Причем чуть меньше половины этой суммы направлено на развитие различных проектов в стране за последние три года. Доля выручки предприятий, поддержанных фондом, превысила 121 миллиард сомов и достигла 10 процентов от ВВП республики.
— В 2024 году мы планируем запустить еще 35 инвестиционных проектов по всему Кыргызстану, — утверждает председатель правления РКФР Артем Новиков. — Они и уже начатые совместные проекты с крупными российскими компаниями могут принести экономике республики около полумиллиарда долларов в виде капиталовложений.
Евразийский стимул.
В Кыргызстане, в свою очередь, добавляют, что республика смогла добиться значительного экономического роста благодаря не только двустороннему формату сотрудничества с Россией, но и совместной работе в ЕАЭС. Вступление в Евразийский союз позволило как достичь высоких темпов развития экономического роста, так и увеличить объем ВВП практически в три раза. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Кыргызстан заявил министр таможенного сотрудничества ЕЭК (Евразийской экономической комиссии) Эльдар Алишеров.
— Что мы можем сказать по итогам девяти лет работы в составе Евразийского союза? — задался риторическим вопросом чиновник. — ВВП Кыргызстана увеличился с 400 миллиардов сомов до 1,2 триллиона. Рост практически в три раза! Среднегодовой темп развития экономики составил четыре процента. И все это несмотря на односторонние санкции в отношении некоторых членов ЕАЭС, которые являются основными торговыми партнерами Кыргызстана, и пандемию!
По словам Эльдара Алишерова, примерно теми же темпами в Кыргызстане увеличивались доходы бюджета. «Они выросли в 3,5 раза, — подчеркнул он. — В основном, конечно, это было заметно в последние годы».
Евразийский союз, как отметил чиновник, позволил Кыргызстану провести модернизацию экономики. До вхождения в ЕАЭС, с его слов, перерабатывающие предприятия в стране можно было пересчитать по пальцам. Сегодня же их сотни. Участие в евразийском интеграционном проекте принесло позитивные перемены и трудовому рынку. Граждан республики, выезжающих работать в Россию или Казахстан, уравняли в правах с жителями принимающих стран. В результате объем переводов от трудовых мигрантов на родину увеличился до двух миллиардов долларов в год.
Кстати.
Министр таможенного сотрудничества Евразийской экономической комиссии Эльдар Алишеров напомнил, что часть местного экспертного сообщества воспринимала возможность вступления в ЕАЭС в штыки. «Были и такие, кто буквально провоцировал смуту в народе, утверждая, что интеграция принесет Кыргызстану огромные проблемы: экономика стагнирует, предприятия закроются и стране будет грозить гиперинфляция, — заявил он. — Я на тот момент занимал должность заместителя министра экономики. И мне было ясно, что подобные “прогнозы” составлялись этими псевдоэкспертами не на основе цифр, фактов или исследований. По сути, они выступали с политическими заявлениями».