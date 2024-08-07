Значительное увеличение объема ВВП Кыргызстана связали с влиянием России

Впрочем, на самом деле объем вливаний из РФ в экономику страны гораздо выше. Значительный вклад в развитие республики осуществляет важный для нее институт — Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР). РКФР создан правительством РФ для поддержки и индустриализации экономики КР. С его помощью в стране реализуется свыше 3,4 тысячи проектов. За 10 лет работы фонд фактически вложил в экономику Кыргызстана более 700 миллионов долларов. Причем чуть меньше половины этой суммы направлено на развитие различных проектов в стране за последние три года. Доля выручки предприятий, поддержанных фондом, превысила 121 миллиард сомов и достигла 10 процентов от ВВП республики.