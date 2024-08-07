Синоптики предупреждают о сильных дождях и грозах в Новосибирске 7 августа

7 августа жители Новосибирской и Кемеровской областей столкнутся с ухудшением погодных условий. По информации Гидрометцентра России, в этих сибирских регионах ожидаются интенсивные дожди и грозы.
Западно-Сибирское УГМС сообщает, что местами также будут наблюдаться густые туманы, а ветер может усилиться до 14 метров в секунду. Интенсивные осадки и грозы могут продолжаться в течение всего дня.
Синоптики рекомендуют жителям не забывать про зонты и подходящую обувь при выходе из дома. Также стоит избегать парковки автомобилей рядом с конструкциями, которые могут представлять опасность, и близко к деревьям.
Тем не менее, температура воздуха в среду прогреется до +21… +26 градусов.