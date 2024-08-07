В Приморье сдавать недвижимость в аренду будут по новым правилам

Утвержден новый порядок предоставления информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Приморского края и предназначенных для сдачи в аренду.



Заявителями услуги являются физические и юридические лица, обратившиеся с заявлением о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Приморского края и предназначенные для сдачи их в аренду.



Услугу предоставляет министерство имущественных и земельных отношений Приморского края. Подать заявление о предоставлении услуги можно с помощью почтового отправления, через региональный портал Госуслуг, через МФЦ.