В Приморье сдавать недвижимость в аренду будут по новым правилам

Утвержден новый порядок предоставления информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Приморского края и предназначенных для сдачи в аренду.
Заявителями услуги являются физические и юридические лица, обратившиеся с заявлением о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Приморского края и предназначенные для сдачи их в аренду.
Услугу предоставляет министерство имущественных и земельных отношений Приморского края. Подать заявление о предоставлении услуги можно с помощью почтового отправления, через региональный портал Госуслуг, через МФЦ.
Ознакомиться с приказом министерства имущественных и земельных отношений Приморского края № орд20/109 можно в «Приморской газете» № 57 (2199) на странице 132.
Максимальный срок предоставления государственной услуги — тридцать календарных дней.
Регламентом определен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, и перечень оснований для отказа в рассмотрении заявления.
Государственная услуга предоставляется бесплатно. Действия уполномоченного органа могут быть обжалованы в досудебном и судебном порядке. Досудебный порядок обжалования установлен в Регламенте.