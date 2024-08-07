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В Приморье сдавать недвижимость в аренду будут по новым правилам

Предоставлять информацию необходимо в министерство земельных отношений.

Источник: Primgazeta.ru

Утвержден новый порядок предоставления информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Приморского края и предназначенных для сдачи в аренду.

Заявителями услуги являются физические и юридические лица, обратившиеся с заявлением о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Приморского края и предназначенные для сдачи их в аренду.

Услугу предоставляет министерство имущественных и земельных отношений Приморского края. Подать заявление о предоставлении услуги можно с помощью почтового отправления, через региональный портал Госуслуг, через МФЦ.

Ознакомиться с приказом министерства имущественных и земельных отношений Приморского края № орд20/109 можно в «Приморской газете» № 57 (2199) на странице 132.

Максимальный срок предоставления государственной услуги — тридцать календарных дней.

Регламентом определен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, и перечень оснований для отказа в рассмотрении заявления.

Государственная услуга предоставляется бесплатно. Действия уполномоченного органа могут быть обжалованы в досудебном и судебном порядке. Досудебный порядок обжалования установлен в Регламенте.

недвижимость