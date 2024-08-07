Сафонов: За 10 лет численность работающих пенсионеров сократилась почти вдвое

Сейчас численность работающих пенсионеров составляет 8 миллионов человек, в то время как 10 лет назад — в 2014 году — их насчитывалось 15 миллионов, рассказал в интервью «Российской газете» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.