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Сафонов: За 10 лет численность работающих пенсионеров сократилась почти вдвое

Источник: Российская газета

Сейчас численность работающих пенсионеров составляет 8 миллионов человек, в то время как 10 лет назад — в 2014 году — их насчитывалось 15 миллионов, рассказал в интервью «Российской газете» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

На сокращении их численности сказались изменения пенсионного возраста. Особенно в последние годы. Кроме того, люди уходили с рынка труда ради перерасчета пенсии.

«Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам — это реакция на те проблемы, которые сформировала ее “заморозка” в 2014 году», — считает Александр Сафонов. По его мнению, возврат к индексации пенсий будет стимулировать сотрудников старшего возраста продолжать трудовую деятельность.

Сейчас в России насчитывает около 41 млн пенсионеров.