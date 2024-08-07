Врачи пояснили, почему беременным важно следить за уровнем железа в организме

Шиндряева также обратила внимание, что при дефиците железа люди ощущают слабость в теле и частые головные боли. Им становится тяжело подниматься по лестнице и делать привычные физические нагрузки, у них появляется учащенное сердцебиение, шум в ушах, бледность и сухость кожи, трещины в уголках рта, становятся тусклыми и ломкими волосы и ногти. У некоторых пациентов с недостатком железа может возникнуть желание есть мел. Их могут привлекать специфические запахи: лака, краски, ацетона. Также у таких людей снижается иммунитет, они начинают чаще болеть.