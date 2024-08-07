Врачи пояснили, почему беременным важно следить за уровнем железа в организме

Беременным особенно важно следить за уровнем железа в организме, рассказала «РГ» нутрициолог, автор Всероссийского социального проекта «Здоровое поколение» Ксения Пустовая.
Она пояснила, что железо — содержится в эритроцитах (красных кровяных тельцах), транспортирующих кислород. При недостатке железа в организме не хватает гемоглобина для переноса кислорода к органам и тканям, в результате — все ткани испытывают кислородное голодание.
Во время беременности, говорит Пустовая, потребность в железе увеличивается, так как организм женщины должен обеспечивать кислородом не только себя, но и развивающийся плод. Причем, наиболее опасен дефицит этого микроэлемента в первом триместре. Это связано с тем, что в первые недели происходит закладка и развитие основных жизненно важных органов плода. Внутриутробный дефицит железа может привести к нарушению формирования сердечно-сосудистой и нервной системы ребенка.
Последствиями недостатка железа в тяжелых случаях могут стать преждевременные роды и отслойка плаценты, а это опасно как для матери, так и для ребенка, отмечает профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского Университета и практикующий невролог Наталья Шиндряева. В связи с этим проверить уровень железа в организме рекомендуется на этапе планирования беременности.
По словам Шиндряевой, часто дефицит железа возникает на фоне постоянного голодания, диет или при соблюдении вегетарианского питания. Поэтому она посоветовала увеличить потребление продуктов, в которых содержится железо. Например, есть больше мяса, гречки, яблок и моркови. Критическое снижение гемоглобина, говорит врач, составляет 60 г/л и ниже. При показателях гемоглобина 100−110 г/л необходимо провести обследование и проверить состояние организма.
Шиндряева также обратила внимание, что при дефиците железа люди ощущают слабость в теле и частые головные боли. Им становится тяжело подниматься по лестнице и делать привычные физические нагрузки, у них появляется учащенное сердцебиение, шум в ушах, бледность и сухость кожи, трещины в уголках рта, становятся тусклыми и ломкими волосы и ногти. У некоторых пациентов с недостатком железа может возникнуть желание есть мел. Их могут привлекать специфические запахи: лака, краски, ацетона. Также у таких людей снижается иммунитет, они начинают чаще болеть.