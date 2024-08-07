Названы города, где легче всего купить жилье

Доступность жилья имеет свои формулы расчета, и есть коэффициенты, показывающие доступность приобретения с кредитом или только на свои накопления, причем эти показатели могут показывать разные тенденции, говорит профессор Финуниверситета Александр Цыганов. Для большинства российских семей в последние годы приобретение жилья при помощи льготной ипотеки стало наиболее доступным и известным вариантом улучшения жилищных условий. И если рост стоимости жилья снижал доступность жилья, то в отношении ипотечного кредитования выводы намного сложнее. Доступность льготной ипотеки, с одной стороны, говорит Цыганов, привлекла многих россиян, а возможность увеличения срока кредитования обеспечивала доступность приобретения ипотечной квартиры, но при этом в условиях недостаточного роста предложения росли цены. И в итоге многие показатели доступности стали снижаться. «После завершения программы льготной ипотеки на новостройки продолжают действовать семейная ипотека, для IT-специалистов, дальневосточная и арктическая ипотека, что в целом существенно повышает доступность приобретения жилья для россиян, удовлетворяющих условиям этих госпрограмм. Но все же эти программы не для всех и уже видно, что количество ипотечных кредитов сократилось, а значит и доступность ипотечного жилья как минимум для жителей крупных городов тоже. Расчет на снижение цен на недвижимость или ипотечных ставок довольно долгосрочен, а жить нужно уже сегодня. Поэтому в этих условиях можно и нужно подумать о программах арендного жилья, возможно, субсидированного государством и с возможностью его выкупа арендатором на заранее оговоренных условиях, — считает Цыганов. — Субсидия может позволить использовать арендные платежи для накопления первого взноса, может погасить часть стоимости или снизить ставку до определенного предела или на фиксированную величину, но все это повысит доступность улучшения жилищных условий. Важно и то, что арендное жилье может и должно обеспечить доступность жилья для всех, а не только для платёжеспособных граждан».