Россия и Кыргызстан наметили точки роста в различных сферах сотрудничества

— Мы уверены, что результаты этих мероприятий внесут весомый вклад в укрепление наших стратегических отношений, — заявил глава правительства КР Акылбек Жапаров. По его словам, несмотря на то что сотрудничество между странами давно носит буквально всеобъемлющий характер, потенциал его пока далеко не раскрыт. Он предлагает России сосредоточиться на нескольких секторах, которые помогут укрепить связи как на уровне стран, так и их регионов.