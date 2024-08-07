Россия и Кыргызстан наметили точки роста в различных сферах сотрудничества

Большой задел на укрепление отношений сделали правительства России и Кыргызстана. В течение нескольких дней в Красноярске прошли 25-е заседание межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству и XI межрегиональная конференция. В работе последней приняли участие более 700 делегатов — представителей госорганов, деловых кругов и общественных организаций двух стран.
— Мы уверены, что результаты этих мероприятий внесут весомый вклад в укрепление наших стратегических отношений, — заявил глава правительства КР Акылбек Жапаров. По его словам, несмотря на то что сотрудничество между странами давно носит буквально всеобъемлющий характер, потенциал его пока далеко не раскрыт. Он предлагает России сосредоточиться на нескольких секторах, которые помогут укрепить связи как на уровне стран, так и их регионов.
— Мы рассматриваем в рамках развития наших связей внедрение новых технологий, осуществление отраслевых проектов, создание новых рабочих мест и, конечно, говорим о развитии межрегионального сотрудничества, без которого невозможно достижение всех тех целей, которые стоят перед нами, — добавил сопредседатель межправкомиссии, вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
По мнению кыргызской стороны, в особом внимании сейчас нуждается развитие финансовых связей. Прежде всего — по линии банков, что помогло бы противодействовать санкционному давлению со стороны западных стран. «Мы уже работали вместе в самые трудные годы, — напомнил Акылбек Жапаров. — Уверен, что сейчас ничто не может помешать укреплять сотрудничество в формировании современного мира».
Финансовый сектор Кыргызстана, как утверждает правительство КР, сегодня демонстрирует устойчивое развитие и представлен широким ассортиментом банковских продуктов. Однако, по мнению главы кабинета министров республики, местному рынку остро не хватает российских игроков. «С учетом стремления сторон повысить долю расчетов в национальных валютах считаю важным появление в нашей стране крупнейших банков РФ, открытие их филиалов», — пояснил Акылбек Жапаров.
Правительство Кыргызстана считает важным и развитие сотрудничества в сфере легкой промышленности.
— У нас есть все предпосылки для вывода легкой промышленности на уровень, позволяющий обеспечить устойчивое развитие и составить достойную конкуренцию на международных рынках, в том числе через маркетплейсы «Вайлдберриз» и «Озон», — заявил Акылбек Жапаров и добавил, что благодаря сотрудничеству с российскими компаниями Кыргызстан уже увеличил экспорт текстиля на 25 процентов. «А более тесная промышленная кооперация позволит увеличить число рабочих мест и создать новые точки роста», — подчеркнул он.
Не менее перспективным кыргызской стороне видится также развитие связей в горнорудной промышленности. Для республики, по его словам, она «играет ключевую роль в экономическом росте и устойчивом развитии страны». Для России, в свою очередь, отрасль может быть интересна как выгодная сфера для инвестиций. Тем более Кыргызстан обладает богатыми залежами полезных ископаемых, а масштаб страны позволяет открывать предприятия с высоким уровнем локализации продукции.
— Для примера: прогнозные запасы титаномагнетита на одном только месторождении составляют около 20 миллионов тонн, — отметил Акылбек Жапаров.
— Кыргызстан открыт для российских инвесторов, — заявил глава правительства КР. — В этом направлении идет активная работа, в которой задействованы Российский экспортный центр, Евразийский банк развития, Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) и другие международные финансовые организации.
Последние несколько лет вместе с тем стали прорывными и для сферы образования. Акылбек Жапаров особо отметил расширяющееся сотрудничество между вузами, реализацию проекта «Российский учитель за рубежом» и соглашение о строительстве РФ в Кыргызстане девяти современнейших школ.
— После сдачи в эксплуатацию в них (школах. — Прим. ред.) будет обучаться 30 тысяч учеников, — добавил Алексей Оверчук.