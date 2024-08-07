На укрепление берега Ангары выделят 22 млн в Боханском районе

Как рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин, с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда было потушено 714 пожаров на площади 87 тысяч гектара. Один из пожаров был замечен 31 июля в Ольхонском районе. Площадь пожара составила 17 гектаров, но его было довольно сложно потушить, так как пламя зверствовало на крутых горных склонах, усыпанных каменистыми россыпями. Понадобилось 47 специалистов и помощь вертолета Ми-8 с водосливным устройством. Из федерального и регионального бюджетов на охрану лесов от пожаров предусмотрено 2,5 миллиона рублей. В Рослесхоз была направлена заявка о дополнительном финансировании на сумму более 173 миллионов рублей, а на финансирование авиационного мониторинга лесных пожаров около 100 миллионов.