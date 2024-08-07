На укрепление берега Ангары выделят 22 млн в Боханском районе

На работы по укреплению берега Ангары в районе села Казачье Боханского района выделят из бюджета Иркутской области 22 миллиона рублей. Это поможет уберечь жилые дома, предприятия, дороги и объекты инфраструктуры от подтоплений. Данное решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
В 2025 году планируют провести полное укрепление берега, а сейчас займутся первоочередными работами на участке в 266 метров. Всего негативному воздействию вод подвержено 800 метров. Также на заседании обсудили выплату денежных компенсаций жителям Катангского района, имущество которых пострадало в результате паводка 27 апреля 2024 года. На эти цели из резервного фонда будет выделено 6,6 миллиона рублей. Помогут 323 людям, которые частично утратили личное имущество первой необходимости.
— Единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. руб. получат 245 человек. Из них 211 жителей села Преображенка, 33- села Токма и один человек из села Ика. Еще 78 человек получат компенсацию в размере 50 тыс. рублей, — рассказал министр социальной защиты, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов.
Как рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин, с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда было потушено 714 пожаров на площади 87 тысяч гектара. Один из пожаров был замечен 31 июля в Ольхонском районе. Площадь пожара составила 17 гектаров, но его было довольно сложно потушить, так как пламя зверствовало на крутых горных склонах, усыпанных каменистыми россыпями. Понадобилось 47 специалистов и помощь вертолета Ми-8 с водосливным устройством. Из федерального и регионального бюджетов на охрану лесов от пожаров предусмотрено 2,5 миллиона рублей. В Рослесхоз была направлена заявка о дополнительном финансировании на сумму более 173 миллионов рублей, а на финансирование авиационного мониторинга лесных пожаров около 100 миллионов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что загоревшийся телевизор чуть не лишил жизни 13 человек.