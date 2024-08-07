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Новосибирцы ловили рыбу и купались в огромных лужах после ливня

Затоплены дороги на улице Зорге, в Затулинке, Буграх, на Первомайке, в «Берёзках» и в Новолуговом.

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Источник: Соцсети

6 августа Новосибирск столкнулся с сильным ливнем, который привел к затопил улицы и превратил город в Венецию. Автомобилистам приходилось «проплывать» по проезжей части, а некоторые горожане воспользовались ситуацией, чтобы искупаться в дождевой воде.

Дети весело плескались в мутной воде, а некоторые взрослые даже пытались ловить рыбу. Хотя о клёве информации нет, рыбак явно наслаждался моментом, как и новосибирские лягушки, которые выпрыгивали на затопленные участки улиц.

По сообщениям местных жителей в паблике «АСТ-54» в ВКонтакте, затоплены дороги на улице Зорге, в Затулинке, Буграх, на Первомайке, в «Берёзках» и в Новолуговом.