Кубай рассказал о тайфунах, которые угрожают Приморью

«Cегодня в поле зрения синоптиков находятся две тропическиех депрессии, базирующихся в Тихом океане на 25-й широте. Модельные расчеты показывают на вероятность превращения одной из них в тайфун», — рассказал Борис Кубай.
Он добавил, что, если тайфун зародится, то к середине второй декады августа он может выйти на юг острова Хонсю. Однако далее до Приморья он не сможет дойти из-за блокировки охотского антициклона. Благодаря этого он покинет Японское море и уйдет в Тихий океан.
Кубай отметил, что расчеты являются долгосрочными, поэтому синоптики будут следить за движением тайфуна ежедневно.
Напомним, в Приморье 7 августа ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами и ветром. Влияние на погоду в крае оказывает хабаровский циклон.