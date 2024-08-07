Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кубай рассказал о тайфунах, которые угрожают Приморью

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа, ФедералПресс. В Приморье наблюдается переменчивая погода — жара сменяется похолоданием и дождями. Главный синоптик края Борис Кубай рассказал, стоит ли ждать в ближайшее время тайфунов.

Сейчас в Ричмонде: +26° 5 м/с 84% 755 мм рт. ст. +28°
Источник: Reuters

«Cегодня в поле зрения синоптиков находятся две тропическиех депрессии, базирующихся в Тихом океане на 25-й широте. Модельные расчеты показывают на вероятность превращения одной из них в тайфун», — рассказал Борис Кубай.

Он добавил, что, если тайфун зародится, то к середине второй декады августа он может выйти на юг острова Хонсю. Однако далее до Приморья он не сможет дойти из-за блокировки охотского антициклона. Благодаря этого он покинет Японское море и уйдет в Тихий океан.

Кубай отметил, что расчеты являются долгосрочными, поэтому синоптики будут следить за движением тайфуна ежедневно.

Напомним, в Приморье 7 августа ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами и ветром. Влияние на погоду в крае оказывает хабаровский циклон.