Кубай рассказал о тайфунах, которые угрожают Приморью

Он добавил, что, если тайфун зародится, то к середине второй декады августа он может выйти на юг острова Хонсю. Однако далее до Приморья он не сможет дойти из-за блокировки охотского антициклона. Благодаря этого он покинет Японское море и уйдет в Тихий океан.