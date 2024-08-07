В Красноярском крае открыли еще два официальных пляжа

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю напоминает: купание на диких пляжах опасно для жизни и здоровья. Дно не обследовано водолазами, и в воде могут быть коряги или мусор. На таких водоемах опасно холодное низовое течение, воронки. Кроме того, там нет спасателей или медиков, поэтому в экстренной ситуации никто не сможет оперативно прийти на помощь.