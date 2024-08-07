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В Красноярском крае открыли еще два официальных пляжа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пляжи открыты в поселке Береть на реке Мана. Они полностью оборудованы, там дежурят спасатели и медики, так что купаться можно безопасно.

Источник: МЧС РФ

Всего в регионе функционируют 19 пляжей, из них 10 расположены на закрытых территориях детских оздоровительных лагерей и базах отдыха. Еще два — в закрытых городах Железногорск и Зеленогорск.

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю напоминает: купание на диких пляжах опасно для жизни и здоровья. Дно не обследовано водолазами, и в воде могут быть коряги или мусор. На таких водоемах опасно холодное низовое течение, воронки. Кроме того, там нет спасателей или медиков, поэтому в экстренной ситуации никто не сможет оперативно прийти на помощь.

Также спасатели предупреждают: даже на официальном пляже не следует распивать спиртные напитки и необходимо внимательно следить за детьми, отмечает пресс-служба ведомства.

МЧС