В Омске известный шеф-повар устроит бесплатную дегустацию мяса

Шеф-повар Василий Емельяненко приедет в Омск, чтобы принять участие в гастрономическом проекте «Моей Вкусной Студии». Он вместе с омичкой Еленой Петрохалкиной и другими шеф-поварами Омска бесплатно накормит омичей.
Планируется, что шеф-повара приготовят 1 000 порций свиной шеи в устричной глазури с овощами на гриле. В качестве напитка будет приготовлен ягодный морс из ирги.
Мероприятие пройдёт 11 августа в 19:00 в парке «Вокруг света». Вход на него будет бесплатный, но по предварительной регистрации. Она необходима для всех посетителей старше 14 лет.
Отметим, ранее на День города в Омске прошла массовая дегустация огромного пирога в виде ракеты «Ангара». Длина пирога составила 10 метров, один кусочек продавали за 50 рублей.