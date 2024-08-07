Дмитрий Демешин: Молодежь знает, что сейчас нужно для комфортной жизни

В преддверии Всероссийского форума «Амур» стартовал межрегиональный форум «Пред-Амур» (+18), объединивший 45 молодых людей от 18 до 35 лет из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Целью такого масштабного мероприятия является не просто знакомство с российской молодежной политикой, но и изучение потенциала предпринимательства в новых регионах и сбор кейсов для образовательного трека «Бизнес для СВОих», направленного на помощь предпринимателям в решении задач СВО, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.