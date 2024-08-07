Дмитрий Демешин: Молодежь знает, что сейчас нужно для комфортной жизни

В преддверии Всероссийского форума «Амур» стартовал межрегиональный форум «Пред-Амур» (+18), объединивший 45 молодых людей от 18 до 35 лет из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Целью такого масштабного мероприятия является не просто знакомство с российской молодежной политикой, но и изучение потенциала предпринимательства в новых регионах и сбор кейсов для образовательного трека «Бизнес для СВОих», направленного на помощь предпринимателям в решении задач СВО, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
В рамках мероприятия врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с участниками форума из города Дебальцево. Ключевыми направлениями «Пред-Амура» являются: «Бизнес для СВОих» (+18), «Технологическое предпринимательство» (+18) и «Креативное предпринимательство» (+18). Участники получат возможность познакомиться с приоритетными направлениями молодежной политики страны, приняв участие в различных мастер-классах и семинарах, которые помогут им развивать свои предпринимательские навыки.
— Для нас важно, чтобы вы познакомились с молодежной политикой Российской Федерации. Мы рассчитываем, что вы поможете нам взглянуть на потенциал развития предпринимательства в ваших регионах. Ведь именно вы знаете и понимаете, что сейчас необходимо для комфортной жизни, — сказал Дмитрий Демешин.
Напомним, что форум «Пред-Амур» станет площадкой для подготовки к основному событию — Всероссийскому форуму «Амур», который пройдет в Хабаровском крае в 2024 году с 13 по 23 августа.