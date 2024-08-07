Новосибирский наркодиспансер переедет в бывшую психиатрическую больницу

Новосибирский наркологический диспансер получит новое помещение. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области, здание бывшей психиатрической больницы № 2 на улице Бердышева в Советском районе передано в распоряжение диспансера.
В связи с аварийным состоянием здания, ремонтные работы уже начались. Планируется, что в новом здании разместятся отделение неотложной помощи, детское и женское отделения на 120 коек, современный реабилитационный центр, амбулаторный корпус, а также подсобные и хозяйственные помещения.
Финансирование ремонта осуществляется из областного бюджета. Дата открытия нового диспансера пока не определена.
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