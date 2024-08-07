В Пермском крае скончался экс-глава Яйвы Владимир Тарасов

Экс-глава посёлка Яйвы Владимир Тарасов скончался в Пермском крае на семидесятом году жизни, сообщила администрация Александровского муниципального округа.
Его не стало 5 августа.
«Владимир Тарасов родился в 1955 году в Норильске (Красноярский край). В 1972 году окончил школу. По июнь 1977 года учился в Уральском лесотехническом институте на лесомеханическом факультете. По распределению был направлен в объединение “Яйвалес”, где работал по март 1980 года», — рассказали в администрации.
В июне 1981 года Владимира Тарасова избрали председателем исполкома, в январе 1991 года — главой Яйвинского поселкового Совета народных депутатов. С 1992 года он руководил администрацией. В 2005 и 2008 годах был избран главой Яйвы.
По словам коллег, Владимир Тарасов отличался твёрдостью духа, принципиальностью, отстаивал интересы территории и её жителей.
«Церемония прощания пройдёт 7 августа. Начало в 11:30 во дворце культуры “Энергетик” посёлка Яйвы», — сообщили местные власти.
Ранее perm.aif.ru писал, что скоропостижно скончался воспитанник пермского «Молота» и экс-участник сборной СССР по хоккею Дмитрий Филимонов. Церемония прощания состоялась 5 августа.