В Пермском крае скончался экс-глава Яйвы Владимир Тарасов

«Владимир Тарасов родился в 1955 году в Норильске (Красноярский край). В 1972 году окончил школу. По июнь 1977 года учился в Уральском лесотехническом институте на лесомеханическом факультете. По распределению был направлен в объединение “Яйвалес”, где работал по март 1980 года», — рассказали в администрации.