Из-за сильных ливней во Владивостоке затопило проезд под железнодорожным мостом

Из-за обрушившегося на Владивосток ливня оказалось ограничено движение на одной из дорог, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным ЦОДД, на данную минуту нет проезда в районе Фадеева, 14, под железнодорожным мостом. Причиной стал подъем уровня воды на участке.
Напомним, ранее синоптики озвучили прогноз погоды, согласно которому на город должен был обрушиться ливень. Утром в среду, 7 августа, метеорологи внесли коррективы, и сообщили, что обильные осадки обойдут стороной дальневосточную столицу.
Вопреки прогнозам, ливень все же обрушился на Владивосток.