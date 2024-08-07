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Из-за сильных ливней во Владивостоке затопило проезд под железнодорожным мостом

Водителям рекомендовано быть внимательными.

Сейчас в Ричмонде: +26° 5 м/с 84% 755 мм рт. ст. +28°
Источник: PrimaMedia.ru

Из-за обрушившегося на Владивосток ливня оказалось ограничено движение на одной из дорог, сообщает ИА PrimaMedia.

По данным ЦОДД, на данную минуту нет проезда в районе Фадеева, 14, под железнодорожным мостом. Причиной стал подъем уровня воды на участке.

Напомним, ранее синоптики озвучили прогноз погоды, согласно которому на город должен был обрушиться ливень. Утром в среду, 7 августа, метеорологи внесли коррективы, и сообщили, что обильные осадки обойдут стороной дальневосточную столицу.

Вопреки прогнозам, ливень все же обрушился на Владивосток.