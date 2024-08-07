Число иностранных абитуриентов творческих вузов РФ значительно возросло

«Платные студенты — это иностранцы. В первую очередь к нам традиционно поступают граждане КНР, но также из Японии, Вьетнама, Монголии, оттуда сейчас приезжают интересные живописцы и скульпторы, еще из Латинской Америки, из Африки. В этом году конкурс на некоторые факультеты был больше, чем обычно. Если говорить о специальностях, то самый большой интерес — к направлению реставрации и реконструкции на архитектурном факультете, десять претендентов на место», — добавил Михайловский.