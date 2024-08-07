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В Хабаровском крае дачников предупредили о возможном паводке

Владельцев участков на островах, расположенных рядом с Хабаровском, спасатели проинформировали о вероятном подъеме уровня воды. Граждан попросили собрать заблаговременно урожай.

Источник: РИА "Новости"

Владельцев участков на островах, расположенных рядом с Хабаровском, спасатели проинформировали о вероятном подъеме уровня воды. Граждан попросили собрать заблаговременно урожай.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, гидрологи прогнозируют подъем уровня воды в реке у Хабаровска до отметки 330−350 сантиметров во второй декаде августа. Специалисты ведомства обследовали острова Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный. Оценили состояние береговой черты, встретились с представителями СНТ и предупредили, что необходимо позаботиться об урожае и сохранности имущества на дачных участках.

Прогноз гидрологов будет уточняться. Ситуация зависит от обильности осадков в Хабаровском крае и соседних регионах: Забайкальском и Приморском краях, Амурской и Еврейской автономной областях.

МЧС