В крупных городах растет спрос на услуги клининга

Любопытная тенденция наблюдается в последние, постковидные, годы: в крупных городах резко возрос спрос на услуги клининга, а соответствующие фирмы растут как грибы. Только в Ростове на одном из сервисов можно насчитать до трех десятков клининговых фирм, много также частных предложений.
Как отмечает пресс-служба сервиса «Авито Услуги», в Ростове с начала года спрос на услуги генеральной уборки вырос на 11% в по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на мытье окон — в 10 раз (это 939%), в Астрахани — на 48%, соседнем Ставрополе — на 46%. Лидерами по динамике роста спроса на мытье окон стали Сочи (на 276%), Астрахань (на 75%). В целом по России динамика роста спроса на услуги в сфере клининга составила 23%.
Владельцы квартир все чаще делегируют домашние дела профессионалам, говорит Александр Семочкин, руководитель категории «Деловые и Хозяйственные услуги». Рынок подхватил растущий спрос на клининг-услуги, и количество предложений на «Авито Услуги» за последний год выросло на 26%.
В связи с чем возрос спрос на чистоту? Эксперты связывают это с ростом занятости городских жителей. Каждый второй из них стал уделять работе больше времени, выяснил ВЦИОМ. У 33% опрошенных в возрасте до 40 лет значительно сократилось свободное время, 72% стали работать интенсивнее. К примеру, фрилансер-копирайтер зарабатывает в час 2 тыс. рублей, на уборку квартиры самостоятельно он может потратить 3−4 часа. Простой расчет показывает, что дешевле нанять уборщиков, а самому заработать еще 8 тыс.
Кроме того, современный молодой человек предпочитает пользоваться услугами клининговых компаний, чтобы освободившееся время потратить на что-то более интересное и полезное. В крупных городах люди постоянно заняты, и если неожиданно выдается свободный день, то обидно будет потратить его на уборку квартиры.
Несмотря на то, что подобный сервис существует в нашей стране сравнительно недавно, многие сегодня выбирают именно его. Долгое время считалось, что клининг — элемент «роскошной» жизни, тратиться на которую едва ли не постыдно, ведь можно убраться самостоятельно и сэкономить бюджет. Но к 2021 году оборот индустрии составил 102 млрд. рублей, а количество предприятий возросло до 19 тыс. — оказалось, убираться чужими руками иногда даже выгоднее, чем тратить свое время.
По данным компании Cleantec, основные клиенты клининг-сервиса — женщины от 28 до 45 лет. На втором месте — мужчины от 25 до 50 лет. Пятая часть всех заказов исходит от владельцев однокомнатных квартир и квартир-студий, но среди клиентов встречаются и молодые семьи, и пенсионеры из «хрущевок». От 60 до 80% заказов приходится на жилищный фонд, остальное — промышленный клининг, который также набирает обороты. Цены, казалось бы, смешные — 8 рублей за квадратный метр, но территории тех же цехов могут быть огромными. Здесь уже используется уборочная техника.
Клининговый работник сегодня — это далеко не знакомая нам уборщица или даже домработница. Это профессионал в своем деле, обученный всем тонкостям ремесла. Такая уборка позволяет клиенту сэкономить не только время, но и средства. Химию, безопасную для здоровья людей и животных, клинеры обязаны приносить с собой. Набору используемых ими средств позавидует любая хозяйка: мощный моющий пылесос, пароочиститель, машина для чистки ковров, шампуни и средства для чистки всего, что только бывает.
Клининг квартиры после ремонта обладает особой сложностью, ведь слой пыли и копоти оседает на всех поверхностях, в том числе на мягкой мебели, и без специальной техники его не всегда можно уничтожить. Соответственно, только профессионал достигнет высокого качества уборки, результатом которой станет безупречная чистота каждой комнаты, блеск стеклянных поверхностей и благоухание в воздухе. Своими силами, используя привычные тряпки, швабры и веники, такого эффекта удается добиться далеко не всегда.
Современные работники клининга — люди молодые и быстрые. Анастасии Петровой из Ростова 26 лет. «Я работала во многих компаниях. Востребованность услуги очень высокая. При этом в городе большая конкуренция. Потому важны опыт и навыки. Нужно знание химии, что и как мыть, какие бывают тряпки, как ими пользоваться. Многие сотрудники начинают свою карьеру там, где обучают — платят, конечно, на первых порах мало. Эта профессия мало чем напоминает работу уборщицы. И это тяжелый труд. Попробуйте перетаскать все белье в стирку в маленькой гостинице. Или убрать помещения после ремонта. Генеральная уборка квартиры тоже не сахар, столько попадается запущенных потайных углов. Окупает усталость радость от проделанной работы. Оплата в среднем — 3 тыс. рублей в день. Мы подписаны в группы, и когда нужно на объект, дают адрес. В среднем на уборку одного объекта уходит от шести до 12 часов. Большие объекты, до 2 тыс. квадратных метров, можем приводить в порядок и за несколько дней».
В Краснодаре стоимость популярной услуги по мытью посуды стартует от 300 рублей в час. Помыть окна или витрины в Ростове — от 80 рублей за квадратный метр. Стоимость мойки одного окна в Краснодаре — от 100 рублей. Мытье холодильника — 500−750 рублей за час, но он будет как новый. Клинеры справятся даже с духовкой — за 500 рублей. Столько же стоит почистить вытяжку.
Средний ценник за простую уборку одной комнаты — 1 тыс. рублей. Стоимость уборки зависит от площади комнаты, степени загрязнения, количества затраченного времени, числа работников и срочности работ. Есть даже опция уборка после пожара — от 8 тыс. рублей (250 рублей за метр) — и после потопа (200 рублей за метр). Кухню, самое сложное место в доме, обещают довести до блеска всего за 1 тыс. рублей, но есть предложение и за 4 тыс. Чистка санузла или ванной комнаты обойдется в 1,5 тыс. рублей. Нашли мы также специфическую услугу «Уборка квартирантов» — но, надеемся, в объявление просто вкралась опечатка.
Особую популярность обрела клининг-услуга «уборка после ремонта» — спрос на нее за год вырос на 186%. Самую грязную работу выполнят за вас в Краснодаре со средним чеком от 120 рублей за квадратный метр. В Ростове — от 80 рублей за квадрат. Мастера предлагают уборку перед въездом новорожденного и уборку после торжеств.
Спрос на классическую генеральную уборку вырос на 27% со средним чеком от 1 тыс. рублей (100 рублей за квадрат). Он зависит от дополнительных опций, таких как глажка белья, стирка штор, химчистка и многое другое.
Кстати, клинеры тоже дорожат своим временем и, чтобы не выезжать на объект понапрасну, предлагают скидывать им фото и видео предполагаемого места работы и таким образом обговаривают цены.
Поддерживающая.
Она занимает 1−2 часа, если делать ее раз в неделю. Но лучше брать интервал в два дня, чтобы сократить время уборки до 30 минут, хотя все зависит от площади квартиры. Поддерживающая уборка — это, как правило, сухая и влажная протирка мебели, чистка бытовой техники и санузла, пылесос, а затем влажная уборка пола.
Генеральная.
Ее рекомендуют делать раз в три месяца. Это мойка окон, уборка всех труднодоступных мест, в том числе углов, чистка шкафов, карнизов и люстр, стирка штор, удаление известкового налета на плитке в ванной. Весь кафель моется от пола до потолка. На кухне протираются все системы хранения. Пылесосятся мебель, шторы, полы.
Уборка после аренды.
Ее заказывают сами арендаторы, когда заезжают, или владельцы жилья перед сменой арендаторов. Стоит на 30−40% дороже обычной, потому что часто в таких квартирах очень грязно.