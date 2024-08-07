В крупных городах растет спрос на услуги клининга

Современные работники клининга — люди молодые и быстрые. Анастасии Петровой из Ростова 26 лет. «Я работала во многих компаниях. Востребованность услуги очень высокая. При этом в городе большая конкуренция. Потому важны опыт и навыки. Нужно знание химии, что и как мыть, какие бывают тряпки, как ими пользоваться. Многие сотрудники начинают свою карьеру там, где обучают — платят, конечно, на первых порах мало. Эта профессия мало чем напоминает работу уборщицы. И это тяжелый труд. Попробуйте перетаскать все белье в стирку в маленькой гостинице. Или убрать помещения после ремонта. Генеральная уборка квартиры тоже не сахар, столько попадается запущенных потайных углов. Окупает усталость радость от проделанной работы. Оплата в среднем — 3 тыс. рублей в день. Мы подписаны в группы, и когда нужно на объект, дают адрес. В среднем на уборку одного объекта уходит от шести до 12 часов. Большие объекты, до 2 тыс. квадратных метров, можем приводить в порядок и за несколько дней».