В Израиле назвали избрание Синвара главой ХАМАС «поводом для его устранения»

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал избрание Яхьи Синвара главой политбюро ХАМАС «еще одним поводом» для его «быстрого устранения».
Ранее ХАМАС официально объявил, что Яхья Синвар станет новым главой политбюро группировки после убийства Исмаила Хании. До назначения Синвар был лидером ХАМАС в секторе Газа.
Как отметил Кац в соцсети Х, назначение Синвара вместо Хании, это «еще один повод добиться его быстрого устранения и стирания памяти об этой организации с лица земли», передает ТАСС.
Напомним, Исмаил Хания был убит в конце июля в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США, подчеркнув, что эта атака не останется без ответа.
Между тем, Синвар считается одним из основных организаторов операции по вторжению в Израиль 7 октября. Израильские военные разбрасывали листовки в Газе, предлагая вознаграждение в размере 400 тысяч долларов за информацию, которая приведет к его аресту.