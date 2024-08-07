В Израиле назвали избрание Синвара главой ХАМАС «поводом для его устранения»

Напомним, Исмаил Хания был убит в конце июля в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США, подчеркнув, что эта атака не останется без ответа.