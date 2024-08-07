В Кыргызстане возобновил работу уникальный протезно-ортопедический центр

Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий (РУПОИ) при министерстве труда и социального обеспечения республики открыло свои двери после капитального ремонта. Единственный центр подобного профиля на всем пространстве СНГ обслуживает более 13 тысяч человек по всей стране, половина из которых — дети.
Начали со здания.
РУПОИ более 80 лет. И практически все это время здесь занимаются индивидуальным изготовлением протезов и обуви для людей с ограничениями по здоровью.
— Это уникальное в своем роде учреждение, — с гордостью подчеркивает его директор Ализа Солтонбекова. — Единственное похожее есть только в Беларуси.
В здании центра заменили окна и двери, обновили коммуникации, привели в порядок стены и пол. Работники радуются отремонтированным светлым помещениям как дети. Еще бы! Ведь, по словам Ализы Солтонбековой, последний раз ремонт здесь проводился еще при Советском Союзе.
— Здание, в котором мы сейчас размещаемся, было сдано в эксплуатацию в далеком 1988 году, — отмечает директор РУПОИ. — До недавних пор тут не проводилось ни текущего, ни тем более капитального ремонта. А теперь осталось только обновить само оборудование в цехах. Благо, договоренности с правительством есть. Нам обещали выделить 100 миллионов сомов.
Вернули к полной жизни.
В центре людей в буквальном смысле ставят на ноги — будь то врожденные аномалии конечностей или травмы. Большинство увечий, с последствиями которых борются в РУПОИ, люди получают вследствие дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев или собственной ошибки.
Один из пациентов центра Акмат Токторов отморозил ноги в горах. Чтобы спасти жизнь мужчине, врачи приняли решение ампутировать конечности до колена.
— Я случайно узнал про центр в 2013 году и специально приехал сюда из далекого Алайского района, — рассказывает он. — До этого думал, что так и останусь вечно сидеть в инвалидной коляске. А здесь меня приняли как родного. С тех пор часто навещаю ставшие родными стены учреждения. С большой радостью воспринял новость об окончании ремонта и открытии дверей центра для нуждающихся.
Никто бы и не догадался признать в этом быстро идущем человеке инвалида. В 2017 году Акмату-байке выдали новые протезы. Сначала передвигаться на них было непривычно. Прежде чем встать на «ноги», Токторов много лет был прикован к коляске. По его словам, протезы и обувь к ним приходится менять и ремонтировать каждые три года. К счастью, все услуги в центре абсолютно бесплатны.
— Сейчас у меня все нормально — семья, дети, — улыбается Акмат Токторов. — Я не чувствую себя человеком с ограниченными возможностями. Чтобы вновь встать на ноги, необходимо терпение и усилия. Особенно над собой.
Штучная работа.
Нуждающимся в ортопедической обуви ежегодно выдается по две пары: зимняя, летняя или межсезонные модели. Тем, кто живет далеко от столицы, центр высылает ее по почте.
— Каждый заказ — индивидуальная ручная работа, — подчеркивает заведующий складом готовой продукции Кубат Чалыров. — Все случаи — особенные. У кого-то одна нога короче другой, плоскостопие, аномалия пальцев, протезы. В магазине не продают обувь, позволяющую скорректировать походку. Ее изготавливают в наших цехах на заказ. Мы знаем абсолютно всю историю диагноза и анатомического недостатка пациента. У нас имеется целый архив.
Сотрудники протезно-ортопедического учреждения говорят, что не любить свою работу в нем невозможно. Специалисты трудятся здесь десятилетиями.
Бакыткан Быймырзаева, к примеру, проработала в центре более сорока лет. А училась она своему делу в ленинградском политехникуме имени Михаила Фрунзе. Там и получила уникальную для Кыргызстана специальность технолога протезного производства. В РУПОИ она пришла на практику, да так и решила остаться. Теперь не смыслит жизни без своей вотчины. Прекрасно знает оборудование и его работу. Только сетует, что за последние сорок лет оно ни разу не обновлялось. Считает настоящим счастьем, что вместе с ремонтом им подарили пять новеньких швейных машинок.
— Несмотря на то, что мы привыкли работать на старом советском оборудовании, оно также подвергается износу деталей и поломкам, а их уже негде взять, — сетует Бакыткан Быймырзаева. — Поэтому нам как вода необходимо новое оборудование. Это очень важно, чтобы наши подопечные не остались без обуви. И еще… Помимо индивидуального изготовления, специалистам хочется сделать модель не только практичной, но и модной.
Кстати.
Ежемесячно в центре выпускается примерно 400 пар обуви. Материал для нее подбирается индивидуально в зависимости от диагноза. Кому-то требуется кожа помягче, кому-то тверже.
Ортопедическая обувь изготовляется исключительно из натуральной кожи, которую предоставляет местный Кожзавод и турецкие компании.
Появились новые цеха.
После ремонта Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий расширило масштаб своей деятельности. В нем открылся новый отдел. Он занимается обслуживанием (ремонтом) кресел-колясок. А в ближайшее время планируется запустить цех для изготовления протезов грудных желез. Попутно в нем разрабатываются новые модели обуви.
— Ассортимент центра постоянно расширяется, а качество его продукции растет, — утверждает экс-министр труда, социального обеспечения и миграции республики Гульнара Баатырова. — Например, протезы ног в РУПОИ изготавливаются из модульных технологических компонентов российской, немецкой и китайской компаний. Пневматические коленные суставы выполняются на карбоновой подошве, что дает высокий уровень амортизации, близкой к физиологии человека. Налажено изготовление 26 видов детских протезов рук, два из которых — бионические, из компонента компании «Моторика» — резидента инновационного центра Сколково.