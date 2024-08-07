В Кыргызстане возобновил работу уникальный протезно-ортопедический центр

Бакыткан Быймырзаева, к примеру, проработала в центре более сорока лет. А училась она своему делу в ленинградском политехникуме имени Михаила Фрунзе. Там и получила уникальную для Кыргызстана специальность технолога протезного производства. В РУПОИ она пришла на практику, да так и решила остаться. Теперь не смыслит жизни без своей вотчины. Прекрасно знает оборудование и его работу. Только сетует, что за последние сорок лет оно ни разу не обновлялось. Считает настоящим счастьем, что вместе с ремонтом им подарили пять новеньких швейных машинок.