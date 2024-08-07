Во Владивостоке аварийно сел самолет

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский авиакомпании «Уральские авиалинии», по технических причинам совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
«Сегодня, 7 августа 2024 года, воздушное судно, выполнявшее рейс Владивосток — Петропавловск-Камчатский авиакомпании “Уральские авиалинии”, по технических причинам осуществило возврат в аэропорт вылета. На борту находилось 162 пассажира. Аварийная посадка прошла благополучно. Причины инцидента выясняются», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что Приморской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.