Во Владивостоке аварийно сел самолет

«Сегодня, 7 августа 2024 года, воздушное судно, выполнявшее рейс Владивосток — Петропавловск-Камчатский авиакомпании “Уральские авиалинии”, по технических причинам осуществило возврат в аэропорт вылета. На борту находилось 162 пассажира. Аварийная посадка прошла благополучно. Причины инцидента выясняются», — говорится в сообщении ведомства.