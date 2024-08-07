Садгороду вернут «Буревестник»: рассказываем, как преображается легендарный лицей во Владивостоке

Лицей № 3, ранее известный как интернат для одаренных и мотивированных к учебе детей «Буревестник», скоро снова будет готов принять школьников. Для капитального ремонта понадобилось время, череда согласований, проектных работ и, конечно, внушительные средства. «Комсомолка» убедилась, что капитальное преображение идет полным ходом. Ремонт проводят в учебном корпусе и здании, где оборудуют столовую, кафе и актовый зал. Обновленное учебное заведение сможет разгрузить другие школы и второе отделение лицея на улице Опорной, приняв почти 200 учеников.