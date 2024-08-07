Садгороду вернут «Буревестник»: рассказываем, как преображается легендарный лицей во Владивостоке

Лицей № 3, ранее известный как интернат для одаренных и мотивированных к учебе детей «Буревестник», скоро снова будет готов принять школьников. Для капитального ремонта понадобилось время, череда согласований, проектных работ и, конечно, внушительные средства. «Комсомолка» убедилась, что капитальное преображение идет полным ходом. Ремонт проводят в учебном корпусе и здании, где оборудуют столовую, кафе и актовый зал. Обновленное учебное заведение сможет разгрузить другие школы и второе отделение лицея на улице Опорной, приняв почти 200 учеников.
Согласно плану, специалисты должны отремонтировать учебный корпус и так называемый клуб-столовую. Ксения ЗАБЕЛИНА В ретроспективу.
История преображения «Буревестника» началась несколько лет назад. В 2015 году интернат для одаренных детей объединился со школой № 3.
Таким образом учреждение стало состоять из нескольких зданий на улицах Главной и Опорной. Ребята могли ночевать там, ходить на кружки, питаться в столовой. Однако помещения на Главной, 39, закрыли в 2018 году, потому что корпуса остро нуждались в ремонте. Учеников перевели на Опорную, 4 и 4б.
Капитальный ремонт проводится в рамках реализации мастер-плана Владивостока. Ксения ЗАБЕЛИНА.
В 2021 году, будучи еще и. о. главы Владивостока, Константин Шестаков поручил заняться «Буревестником». Было очевидно, что Садгороду — динамично развивающемуся району пригорода — необходима школа.
Но финансирования на масштабную реконструкцию не хватало. Проект модернизации корпусов утвердили в 2023 году, был найден подрядчик и, самое главное, деньги — благодаря специальному казначейскому кредиту, выделенному правительством края. В администрации Владивостока пообещали: школе — быть. Открытие лицея запланировали на 2024 год. Работы на объекте начались быстро.
Ударными темпами
Согласно плану, специалисты должны отремонтировать учебный корпус и так называемый клуб-столовую: здесь располагаются актовый и спортивный залы, кафе. Кроме того, у лицея появятся современный стадион для уроков физкультуры и хоккейная коробка. Подрядчиком работ выступило ООО «Птах».
Тут снова обрисовались проблемы. Исполнитель начал медлить с темпами, выполнив порядка 40% работ, и контракт с ним расторгли.
За капремонт принялось ООО «Феликс Групп». Руководитель проекта Александр Волкотруб сообщил, что буквально за три недели специалисты успели продвинуться на 50%, и сейчас ремонт находится на финальной стадии.
«Мы работаем на объекте около месяца. За это время закончены “мокрые” работы [штукатурка, шпаклевка, кладка камня и бетонирование — ред.], инженерные коммуникации проведены на 85%, проводятся чистовые работы, заменена вся электрика, монтирована система пожарной безопасности. На сегодняшний день задействовано порядка 17 человек, в среднем количество мастеров доходит до 55», — пояснил собеседник.
Для стадиона, который возводят почти с нуля, выполнен комплекс земельных работ, завезено семь тысяч кубов скального грунта, тысяча кубов щебня. Используются до 17 единиц спецтехники. Специалисты укрепляют спортплощадку, кладут подстилающие слои для футбольного поля и хоккейной площадки. В будущем появятся трибуны на обеих локациях, а еще беговая дорожка.
«В столовой смонтирована система вентиляции, подходит к концу электромонтаж, 85% стеновых перегородок пришлось снести и возводить новые. Они были в аварийном состоянии. Хотим сдать объект заказчику точно в срок», — отметил Александр Волкотруб.
С общей целью
Директор лицея № 3 Елена Унгер уточнила, что учащихся примут, как только завершатся все работы.
"Капитальный ремонт проводится в рамках реализации мастер-плана Владивостока, который будет реализован до 2030 года. Финансирование выделено благодаря казначейскому кредиту, сумма составила 200 миллионов рублей. Из них часть направили на обустройство нашего стадиона.
Всего на объекте пять корпусов: учебный, два жилых, административный, а также клуб-столовая. Лицей вместит в себя до 200 учеников среднего и старшего звена. Мы уже рассматриваем кандидатов на роль педагогов, ищем подрядчика для организации горячего питания для детей. В планах превратить бывшие жилые корпуса в учебные, но об этом говорить пока рано", — добавила Елена Унгер.
Остается только порадоваться за подростков и их родителей: теперь у них появится красивая современная школа.
Напомним, казначейский кредит, выданный в рамках мастер-плана, дает и другие плоды. В 2024 году, как писала «КП», во Владивостоке приобрели 16 троллейбусов. Часть денег ушла на реконструкцию дорожных участков, часть — на ремонт теплосетей.