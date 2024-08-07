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Закрытую школу на 400 мест под Хабаровском отремонтируют и вернут детям

В селе Ильинка Хабаровского района начался ремонт школы, закрытой из-за трещин в фасаде.

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Дмитрий Демешин, который лично контролирует ситуацию, сообщил, что для выведения здания из аварийного состояния будут использованы средства из резервного фонда правительства края, после чего начнется капитальный ремонт с привлечением федерального финансирования. Как сельчане отстаивали свою школу и чем им помог глава края, рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Вопрос не только в здании

Школа в Ильинке закрылась в декабре 2023 года. Причиной стали трещины, появившиеся в фасаде здания. Учёба для 400 детей была организована в соседних учреждениях — в сёлах Гаровка и Некрасовка. От этого не выиграл никто: ребятам пришлось тратить больше времени на дорогу, на учителей возросла нагрузка. Качество образовательного процесса серьёзно просело.

«А когда уже наша школа будет отремонтирована?» — тревожились родители из Ильинки.

Вопрос ремонта поднялся в публичное поле 15 июля, когда во время прямого эфира в социальных сетях Демешину поступило обращение от родителей. Они выразили обеспокоенность не только состоянием школы, но и будущим своих детей.

Врио губернатора сразу дал понять, что отстраняться от проблемы не собирается, а спускать её в юрисдикцию местных чиновников не намерен — слишком большой масштаб. Он ответил, что лично посетит Ильинку и посмотрит, как можно исправить ситуацию.

«Плохие проекты — больной вопрос для края. Директора школ и главные врачи не должны отвечать за стройки. Этим должны заниматься муниципальные и краевые чиновники. Будем наводить порядок», — сказал глава региона.

«Каждый рубль проконтролируем!»

На этой неделе Демешин прибыл в Ильинку, встретился с родителями и сообщил, что докладывал о проблеме лично премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Благодаря этому регион получил поддержку федеральных властей.

«Деньги на то, чтобы привести школу в порядок, будут — это средства единой президентской субсидии», — сказал врио губернатора.

Первым шагом станет выведение здания школы из аварийного состояния. Администрация района подготовила проект и получила экспертизу. Стоимость работ составила более 70 млн рублей. В местном бюджете таких денег нет, поэтому пока не поступили федеральные средства, решено использовать средства из резервного фонда правительства края.

Демешин подчеркнул важность скорейшего проведения конкурсных процедур и начала ремонта. Также он настоял на том, чтобы на объекте был размещен паспорт с информацией о подрядной организации и сроках реконструкции. Особое внимание врио губернатора уделил общественному контролю.

«Нужно контролировать, чтобы ничего не забыли, чтобы подрядчик не раздул смету, а чтобы каждый бюджетный рубль в окна, в красоту для родителей, для школьников ушел!» — подчеркнул он.

После устранения аварийности начнется капитальный ремонт школы. Район уже подал заявку в Минпросвещения России на получение средств из федерального бюджета в 2025 году. Однако «до победы» пока далеко: как подчеркнул Демешин, успехом можно будет считать только те этапы ремонта и реконструкции, которые удовлетворят всех — администрацию, родителей и школьников.

«Вопрос с ремонтом однозначно нельзя затягивать! Местная администрация должна провести все закупочные процедуры. А к контролю за проведением капремонта призываю подключиться жителей Ильинки — это будет справедливо», — сказал врио губернатора.