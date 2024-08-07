Закрытую школу на 400 мест под Хабаровском отремонтируют и вернут детям

После устранения аварийности начнется капитальный ремонт школы. Район уже подал заявку в Минпросвещения России на получение средств из федерального бюджета в 2025 году. Однако «до победы» пока далеко: как подчеркнул Демешин, успехом можно будет считать только те этапы ремонта и реконструкции, которые удовлетворят всех — администрацию, родителей и школьников.