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Штормовое предупреждение объявлено во Владивостоке

Вопреки прогнозам синоптиков на город обрушился ливень и гром.

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 89% 756 мм рт. ст. +28°
Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке объявлено специализированное штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Согласно обновленным прогнозам синоптиков, в ближайшие два часа в городе ожидается сильный дождь. Объем осадков может достичь критического уровня и составить до 70 мм.

Все службы функционируют в усиленном режиме: ведется мониторинг низменных участков и осуществляется отвод воды с проезжей части в местах её скопления. Жителей и гостей Владивостока просят проявлять максимальную внимательность и осторожность.