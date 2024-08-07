Штормовое предупреждение объявлено во Владивостоке

Во Владивостоке объявлено специализированное штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Согласно обновленным прогнозам синоптиков, в ближайшие два часа в городе ожидается сильный дождь. Объем осадков может достичь критического уровня и составить до 70 мм.
Все службы функционируют в усиленном режиме: ведется мониторинг низменных участков и осуществляется отвод воды с проезжей части в местах её скопления. Жителей и гостей Владивостока просят проявлять максимальную внимательность и осторожность.