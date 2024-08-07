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Метеорологи предупредили о грозах и дожде в Перми

Столбик термометра поднимется в среду до +20…+22 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 89% 756 мм рт. ст. +28°
Источник: Аргументы и факты

Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ предупредили о грозах и дожде в Перми, которые ожидаются 7 августа.

Погода ухудшится в краевом центре в середине дня.

«На севере края 7 августа ожидается прекращение осадков. Это будет связано с усилением антициклона с Новой Земли. Также там начнётся заток холодного воздуха со стороны Ямала», — рассказали в ГИС-центре.

На юге региона погода не изменится (по сравнению с 6 августа).

Столбик термометра поднимется в среду до +20…+22 градусов.

Напомним, по прогнозам метеорологов, в августе маловероятна жара. Погода будет как в 2013 году — с температурой воздуха в пределах нормы или немного выше.