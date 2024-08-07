Метеорологи предупредили о грозах и дожде в Перми

Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ предупредили о грозах и дожде в Перми, которые ожидаются 7 августа.
Погода ухудшится в краевом центре в середине дня.
«На севере края 7 августа ожидается прекращение осадков. Это будет связано с усилением антициклона с Новой Земли. Также там начнётся заток холодного воздуха со стороны Ямала», — рассказали в ГИС-центре.
На юге региона погода не изменится (по сравнению с 6 августа).
Столбик термометра поднимется в среду до +20…+22 градусов.
Напомним, по прогнозам метеорологов, в августе маловероятна жара. Погода будет как в 2013 году — с температурой воздуха в пределах нормы или немного выше.