В Росгидрометцентре дали неожиданный прогноз на осень для Омской области

Среднемесячное количество осадков для Омской области в сентябре — 29 миллиметров. Это практически в два раза меньше, чем в июле. По долгосрочным наблюдениям в среднем в Омской области за сентябрь насчитывается всего шесть дней, когда количество осадков превышает 1 миллиметров. Средняя температура воздуха в первый месяц осени составляет +10,6 градуса.