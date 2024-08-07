В Росгидрометцентре дали неожиданный прогноз на осень для Омской области

По данным Гидрометцентра РФ сентябрь в Омской области будет без неприятных сюрпризов. Ожидается, что погода в регионе будет среднестатистической для первого месяца осени. При этом на севере Сибирского федерального округа ожидаются сильные дожди, но до Омска они не дойдут.
Среднемесячное количество осадков для Омской области в сентябре — 29 миллиметров. Это практически в два раза меньше, чем в июле. По долгосрочным наблюдениям в среднем в Омской области за сентябрь насчитывается всего шесть дней, когда количество осадков превышает 1 миллиметров. Средняя температура воздуха в первый месяц осени составляет +10,6 градуса.
Отметим, что по данным синоптиков, август в Омской области также должен пройти в норме по количеству осадков и температуре воздуха.