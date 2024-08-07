Проявляется это в самых разных областях — от здравоохранения до вопросов избирательных кампаний. Вне всякого сомнения, мы заинтересованы в развитии собственного гражданского общества, но оно должно думать о национальных, а не об американских, к примеру, интересах. Поэтому, в частности, в России и появился закон об иностранных агентах. Что касается других государств, мы никому не навязываем свои подходы. Заявления, что закон об иноагентах, который уже вызвал столько политических бурь в Грузии, спущен Москвой, совершенно абсурдны. Во-первых, у нас и нет такой возможности, с другой стороны, в Тбилиси просто увидели и осознали: у них есть собственные национальные интересы.