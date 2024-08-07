Расшатать Центральную Азию стремятся те, кто намерен ударить по России и Китаю

Известный российский историк, профессор МГИМО Евгений Кожокин во время визита в Бишкек — нарасхват. Презентация в Русском Доме фильма «Учитель немецкого», лекции в Кыргызско-Российском Славянском университете, встречи с видными общественными деятелями и учеными республики. Но, несмотря на плотный график выступлений и встреч, профессор нашел время для откровенной беседы с корреспондентом «РГ».
— Евгений Михайлович, как вы оцениваете сегодняшнюю политическую ситуацию в Кыргызстане?
Евгений Кожокин: При всех имеющих проблемах, Кыргызская Республика обрела устойчивость. И это не только мое мнение. Так считают в Москве. И дай Бог, чтобы эта устойчивость продолжалась как можно дольше, чтобы выработать формулу, которая позволила бы Кыргызстану и дальше развиваться по демократическому пути. Тем более что эта модель в перспективе будет представлять интерес и в целом для постсоветского пространства.
Нам все равно предстоит двигаться к выработке собственных моделей. Именно, подчеркиваю, собственных моделей, отвечающих нашим условиям о демократическом устройстве. И в этом мы не оригинальны. Таким путем — выработкой приемлемой для себя концепции — некогда шли и западные игроки. Сейчас, правда, они почему-то забыли, с каким трудом, как долго и сложно они проходили этот путь. Ведь демократия — сложный механизм, но он абсолютно необходим, если у вас на дворе капитализм. Иначе это будет… очень тяжело для самых обычных людей. Демократия нужна не богатым, а бедным.
— Объясните пожалуйста, почему?
Евгений Кожокин: У богатых есть финансы, связи, возможность воздействовать в защиту своих интересов через СМИ. У бедных людей есть только закон, который их либо защищает, либо нет. И, конечно же, им нужно, чтобы он их защищал. И с этой точки зрения да, со срывами, сложностями, но Кыргызстан сохраняет демократическое устройство. Важный и ценный опыт! Особенно с учетом того, что демократия невозможна без правого государства.
— Говоря о демократии, насколько вы считаете важной роль неправительственного сектора и насколько оправдано принятие таких документов, как закон об НПО — и в Кыргызстане, и в других постсоветских странах?
Евгений Кожокин: К сожалению, НПО, если они финансируются из-за рубежа, выступают не в роли субъекта гражданского общества. Они нередко выступают в роли проводников политики других государств, и прежде всего — Соединенных Штатов Америки. Получается странная ситуация. Работают в этих организациях, к примеру, граждане КР, но действуют при этом против интересов своей страны.
Проявляется это в самых разных областях — от здравоохранения до вопросов избирательных кампаний. Вне всякого сомнения, мы заинтересованы в развитии собственного гражданского общества, но оно должно думать о национальных, а не об американских, к примеру, интересах. Поэтому, в частности, в России и появился закон об иностранных агентах. Что касается других государств, мы никому не навязываем свои подходы. Заявления, что закон об иноагентах, который уже вызвал столько политических бурь в Грузии, спущен Москвой, совершенно абсурдны. Во-первых, у нас и нет такой возможности, с другой стороны, в Тбилиси просто увидели и осознали: у них есть собственные национальные интересы.
«Проблема» возникла с тем, что интересы эти расходятся с тем, что делают некоторые из НПО. Фронт работы последних зачастую — дестабилизация внутренней ситуации, втягивание Грузии в конфликт, который ей абсолютно не нужен.
— Закон об НПО не влияет на представителей дипломатических миссий, которые порой, например, в Кыргызстане ведут себя очень активно. Не считаете ли вы, что российская мягкая сила в КР в противовес такой активности должна стать жестче?
Евгений Кожокин: Мы уважаем суверенитет. Поэтому я считаю, что было бы глубокой ошибкой нам вообще использовать понятие «мягкая сила». Эту практику ввели американцы, которые в соревнованиях между всеми государствами по цинизму, вне всякого сомнения, займут самое первое место с большим отрывом.
Мы же идем другим путем. Россия не стремится манипулировать сознанием кыргызских граждан. При этом мы активно сотрудничаем с республикой в области образования. Например, в этот раз я нахожусь в Бишкеке в рамках программы сотрудничества между КРСУ и МГИМО. У нас здесь целая группа преподавателей из самых разных областей. И это, конечно же, один из многих проектов российско-кыргызского взаимодействия.
Однако, считаю, мы можем менять свою политику в контексте сотрудничества с дружественными государствами и стратегическими партнерами. Я, если говорить о конкретных изменениях, добиваюсь, чтобы здесь, в Узбекистане и Таджикистане шло гораздо больше российских фильмов и по телевидению, и в прокате. Как художественных, так и документальных. Советских и снятых в постсоветское время.
Снимают такие картины режиссеры, документалисты с большой душой. Мне хочется, чтобы евразийцы, особенно молодежь, видели, что мы делаем, и как мы пытаемся понять через эти фильмы себя, наших соседей, наши отношения. В этом плане я благодарен Русскому Дому в Бишкеке за возможность показать мой фильм «Учитель немецкого». Он посвящен уроженцу Бухары, советскому разведчику Рахиму Бурханову — человеку, который просто запредельно рисковал своей жизнью в борьбе за свою страну. А таковой он считал Советский Союз.
— Какой, на ваш взгляд, должен быть взаимный внешнеполитический курс у России, Кыргызстана и других стран Центральной Азии?
Евгений Кожокин: Нужно понимать, что есть некие региональные интересы, которые не сможет отстаивать одна лишь республика. Для их обеспечения необходимо искать взаимодействие с соседями, с Россией, которая тоже является соседом по Евразии.
Осознавая свои региональные интересы, ни в коем случае нельзя следовать указаниям внешних держав, которые преследуют здесь свои сугубо эгоистичные цели. В том числе — посеять рознь не только между Россией и Кыргызстаном, но и между центральноазиатскими республиками. И в этом очень большое отличие нас от наших западных партнеров. Мы ни в коем случае не заинтересованы в какой-либо дестабилизации Центральной Азии. Ну, а зачем нашим западным «партнерам» это нужно? На данный исторический момент ваш регион чрезвычайно важен, и расшатывание его в любой форме — удар по России и Китаю, которые официально обозначены противниками для США и НАТО.
— Планируете ли снимать картину про граждан Советской Киргизии или современного Кыргызстана?
Евгений Кожокин: Часть съемок «Учителя немецкого» прошла в Воркутинской шахте, и я видел, как там вместе, в тяжелейших условиях, одинаково рискуя, работали русские и кыргызы. И мне хочется снять фильм про них — простых мужчин, которые не делятся на национальности, на мигрантов и «своих». Они просто рабочие, которые трудятся в опаснейших условиях, которых ждут дома жены и одинаково волнуются за их судьбу.