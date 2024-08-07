Потерпевший крушение самолет авиатуристов из Омска нашли в Приморском крае

Вчера утром самолет Bristell NG-5 с парой на борту следовал по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край. Воздушное судно должно было приземлиться на аэродроме «Новороссия» в селе Новороссия Приморского края. Однако воздушное судно потерпело крушение. Поиск самолета путешественников продлились несколько часов.