Потерпевший крушение самолет авиатуристов из Омска нашли в Приморском крае

Сегодня ночью были обнаружен самолет омских туристов, который потерпел крушение на Дальнем Востоке. Авиапутешественники Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова погибли. Информацию о гибели подтвердил телеграм-канал «Крылья Сахалина».
Вчера утром самолет Bristell NG-5 с парой на борту следовал по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край. Воздушное судно должно было приземлиться на аэродроме «Новороссия» в селе Новороссия Приморского края. Однако воздушное судно потерпело крушение. Поиск самолета путешественников продлились несколько часов.
Причины катастрофы будут установлены в ходе экспертизы. Восточное межрегиональное следственное управлением СКР завело уголовное по по ст. 263 УК РФ («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).